IT之家 11 月 29 日消息，游戏科学创始人 / CEO、《黑神话：悟空》制作人冯骥在 27 日其个人公众号“冯骥 Yocar”发表了一篇名为《后 AI 时代最重要的问题》的长文。文章发出后，引发全网热议。

冯骥在文中提到，当资本可以直接拿电费去批发智力，它向普通人购买工时的必要性，便从根子上动摇了。无论我们如何论证 AI 给普通人赋能，人类智力的总稀缺性，都大大下降了。

他认为，AI 会给文娱内容行业带来空前的撕裂与两极分化：一面是旧时代的超级 IP 将拥有更强的马太效应（赢家通吃），一面是腰部从业者的利润微薄化乃至消失。而 AI 的加速进化，正在掀起一场“我是不是已经没用了”的存在主义危机。

这种痛感之所以如此剧烈，是因为过去两百年的工业化，在我们所有人脑子里刻下了一个极顽固的思维定式：用“生产端的市场报价”去称量一个人的价值 —— 读书时按考分排座次，工作后按薪水、职级和头衔论成败；一个人的安全感与尊严，往往跟他在生产链条上的不可或缺性死死绑在一起。 必须承认，相比按血统、按出身定贵贱的旧时代，按生产贡献进行分配，毫无疑问是一次巨大的历史进步。 但过去两百年里，靠在市场上出卖劳动换取财富与尊严这套规则，有一个不言自明的前提：生产离不开人，人的贡献可以被清晰定价，市场也能给出大致公允的回报。

据IT之家此前报道，今年 2 月，冯骥发文，谈及了刚上线即梦的 Seedance 2.0。他表示，AIGC 的童年时代，结束了。他坦言，自己在深感震撼的同时，也有一丝迷茫。

同时，冯骥当时还抛出了一个疑问：如果 AI 将把内容生产的卡尔达肖夫指数从 I 型提升到了 II 型文明，不是强 100 倍，而是强 100 亿倍，那会是个怎样的世界？

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