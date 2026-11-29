IT之家 11 月 29 日消息，据法新社报道，当地时间 28 日，谷歌宣布，因未取得符合要求的规划许可，公司按照比利时地方政府的要求暂停当地一座数据中心的建设工程。

谷歌发言人向法新社回应称：“我们按照地方政府的要求暂停施工，等待进一步指示。谷歌在比利时经营超过 15 年，始终致力于遵守当地法律。”

当地时间 26 日，比利时有关部门透露，谷歌的数据中心项目位于比利时南部沙勒罗瓦附近一处占地 50 公顷的原矿区。由于谷歌未取得规划许可，当局要求公司停工。

瓦隆大区政府发言人尼古拉 · 耶尔诺此前指出，谷歌非法建造一座占地 3 公顷的建筑，属于严重违法行为。谷歌申请变更规划许可后，这项大型工程陷入长达数月的法律纠纷。

据IT之家了解，数据中心原计划采用风冷系统，谷歌后来申请改用从附近桑布尔河取水的冷却系统。

变更方案遭到当地民众反对，春季以来的严重旱情进一步加剧了民众对河流取水的担忧。瓦隆大区政府于今年夏季驳回谷歌的申请。谷歌随后向法院提起诉讼，对大区政府的决定提出异议，听证会定于明年 1 月举行。

科技巨头纷纷加紧建设数据中心，以满足 AI 产业迅猛发展带来的需求。比利时数据中心建设纠纷是谷歌在欧洲遭遇的最新一起法律争端。