IT之家 11 月 29 日消息，宝马去年就明确表态，没有计划支持苹果的 CarPlay Ultra 平台，评价该平台“没有那么吸引人”。

本周在一次新采访中，这家车企重申该决定，称背后核心考量是将用户数据留在企业内部，以此实现更高的安全性。

2025 年 9 月的一场媒体活动上，宝马用户界面与用户体验开发高级副总裁斯特凡 · 杜拉赫（Stephan Durach）被问及 CarPlay Ultra 时说道：“就我目前看到的情况而言，它并没有那么亮眼。坦白说，我们拥有专属的屏幕硬件与显示方案，我坚信我们这套方案功能要强得多。”

苹果原本也没有把宝马列为 CarPlay Ultra 合作厂商，因此去年这番表态并没有让人太过意外。

宝马数字技术经理克劳迪娅 · 迈尔（Claudia Maier）本周接受澳大利亚媒体《Carsales》采访时再次确认了立场。迈尔解释，宝马不打算采用 CarPlay Ultra，是希望自主掌握用户数据。

“这属于我们的产品理念。我们希望把数据留在内部体系中，以此保障高度安全。”迈尔没有说明宝马是否已经在实车上测试过 CarPlay Ultra。

不过她同时确认，宝马不会像通用汽车那样，取消对基础版 CarPlay 和 Android Auto 的支持。迈尔表示：“我们不想强制用户只能使用我们自家的车机系统。”

IT之家注意到，CarPlay Ultra 目前仅在阿斯顿 · 马丁车型上可用，苹果尚未公布该平台登陆其他品牌车型的时间表。彭博社今年 2 月曾报道，至少一款现代或者起亚的全新主力车型会在今年下半年搭载 CarPlay Ultra，该计划能否如期落地目前还不确定。