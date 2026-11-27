IT之家 11 月 27 日消息，11 月 27 日，在 2026 广州车展上，宝马集团大中华区总裁兼首席执行官柯睿辰在谈及与中国供应链合作时向观察者网表示，如果不与中国供应商对话，是“愚蠢的”。他认为，中国在电动汽车相关技术领域处于全球领先位置，过去由欧洲供应商进入中国生产的合作模式已经发生变化，宝马希望更多依托中国供应网络，并将合作进一步前移至研发阶段，让中国供应商更早参与产品开发和技术交流。

柯睿辰表示，与中国供应商合作，一方面能够获得技术和专业知识，另一方面也有助于获得更具竞争力的价格，以应对中国市场的激烈竞争。他还特别提到，宝马第六代电池项目的落地离不开供应商的支持，在沈阳工厂举行下线仪式时，宝马也邀请了所有供应商共同参与。

而对于新世代 iX3 和 i3 两款产品，柯睿辰则表示，希望新车能够实现长期、可持续的市场表现，而非短期销量快速增长后又迅速回落。

IT之家注意到，宝马新世代 BMW i3 今日在广州车展正式上市。继三个月前成都车展发布新世代 BMW iX3 之后，宝马新世代纯电轿车产品正式落地中国市场。新车分为 30L、40L、50L 三个版本，全国统一售价分别为 24.99 万元、27.99 万元和 31.99 万元。

新世代 i3 基于 Neue Klasse 纯电专属平台打造，车身尺寸为 4864×1865×1490mm，轴距 3005mm，加长空间全部用于后排，配备 31L 前备厢及 420L 后备厢。新世代 i3 搭载与 Momenta 联合开发的智能驾驶辅助系统，基于本地化大模型，提供 L2 级“点到点”全场景辅助。

此外，新世代 BMW iX3 已经于 11 月 25 日上市，同样采用全国统一价模式，30L 后驱版 26.99 万元、40L xDrive 四驱版 29.99 万元、50L xDrive 四驱版 33.99 万元。新车长、宽、高分别为 4885mm、1895mm 和 1635mm，轴距达到 3005mm，较海外标准轴距版增加 108mm。

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