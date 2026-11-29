IT之家 11 月 29 日消息，如果你在用 Windows 11，大概率遇到过打开文件夹、或是在主页和此电脑页面之间切换时，资源管理器短暂卡死的情况。

如今微软给出了 Windows 11 资源管理器卡顿的官方解释：微软把不少本该放在其他线程执行的任务堆积在了界面主线程里，其中就包括校验 OneDrive 文件是否可用的网络请求。Windows Latest 在微软 2026 Ignite 大会的一场分享中挖到了这段说明，核心操作系统负责人伊恩 · 勒格罗（Ian LeGrow）称，这类校验任务现在已经迁移到后台线程运行，资源管理器里大约八成会引发卡顿的问题都已经清理完毕。

官方解答出自勒格罗和负责 Windows 商业合作的罗宾 · 塞勒（Robin Seiler）共同带来的分享《提升 Windows 品质：倾听你的反馈》的问答环节。微软还在这场会议上透露，自家多款内置应用合计占用内存接近 900MB，敢于公开承认这类问题，也算少见。

一名 IT 管理员提问，想了解微软对资源管理器做了哪些改动，他表示资源管理器速度缓慢是终端用户最集中的吐槽点。

勒格罗回答：“资源管理器有专门的界面主线程，负责维持界面响应。久而久之，很多本不该交给这个线程处理的任务，都被加了进来。”

界面主线程负责渲染画面、响应用户点击。一旦它需要等待缓慢的网络请求，无论你的电脑配置多高，整个窗口都会跟着卡住。

“于是就出现阻塞，进而引发卡顿、加载延迟。比如程序要先联网检查 OneDrive 文件能不能访问，”勒格罗解释道。

OneDrive 只是其中一个例子，他还提到磁盘校验操作。这也解释了很多历史反馈：早在 2021 年 8 月，就有用户在微软社区反馈，早期 Windows 11 版本进入 OneDrive 文件夹时资源管理器卡死，暂停 OneDrive 同步之后就恢复流畅；就在今年 6 月，还有帖子吐槽，挂载网络驱动器或者 OneDrive 的电脑上，资源管理器打开速度很慢。

勒格罗还说，打开资源管理器、调出右键菜单时遇到的卡顿，他自己日常用电脑的时候也经常碰到。

勒格罗介绍，微软对资源管理器做了一轮底层梳理，把大量需要联网或者读取磁盘的操作转移到独立线程，运行速度得到明显提升。

右键菜单是感知提升最明显的地方。“旧版本里，部分菜单项会一直显示加载，因为程序要从网络拉取数据。现在这类场景的速度快了很多。”过去菜单加载时条目陆续弹出、界面偏移，很容易误触，这个问题也随之改善。

至于启动速度，勒格罗表示资源管理器现在的打开速度相比几个月前快不少，他还现场询问参会人员：“大家有在用吗，有没有感受到变化？”

这名 IT 管理员说，最新预览版确实有改善，但给所有终端用户推送更新是一个漫长过程。勒格罗此前还提到，配备 8GB 内存的电脑上，开始菜单、资源管理器、任务管理器、快速设置和设置面板的打开速度提升大约两成。

需要说明的是，勒格罗没有公布相关改动的正式推送时间、性能基准数据以及对应的具体系统版本。他只说八成引发卡死的问题已经解决，还有一部分卡顿现象依旧存在。

有意思的是，这名管理员还问到了另一款文件应用，不少用户会用它替代资源管理器。这款应用是微软 365 配套的 Files 应用，微软计划在 12 月 16 日停止提供该服务。会议上提到，这类配套应用本身就是大量内存占用和故障的来源。

从 Windows 11 发布起，资源管理器速度慢就是老生常谈的槽点。2025 年 4 月的 KB5055627 更新优化了主页加载，解决主页长时间转圈加载的问题；之后微软加入预加载机制，但实测发现，这只是加快了启动速度，右键菜单卡顿问题没有改善，整体依旧不如 Windows 10。

IT之家注意到，今年 3 月微软承诺，会在 2026 年彻底提速资源管理器。6 月的可选更新在不依赖预加载的前提下加快启动速度，优化地址栏，修复挂载 ISO 时卡死；7 月的预览版又优化了大文件删除的速度。一整年下来，多项修复叠加生效。

微软这次终于从底层重构资源管理器的任务调度逻辑，而不只是简单把程序预加载到内存。对于一款我们每天要打开几十次的工具来说，这份修复来得太迟了。