IT之家 11 月 25 日消息，据 WindowsLatest 报道，微软在 2026 年 Ignite 大会上用了 45 分钟，把 WinUI 称作 Windows 应用的发展主线。在一场演示过程中，微软的工程师坦言，创建一款 Windows 应用这件事，长期以来都是开发者的痛点。微软给出的解决方案是 WinApp CLI，这是一款开源工具，支持开发者以及 AI 编程智能体在终端中创建、调试、测试和打包原生 Windows 11 应用。

IT之家注意到，Windows 应用框架一路从 Win32 迭代到 WPF、Silverlight、UWP，再到如今的 WinUI，不少曾经全力投入某一套框架的开发者，只能无奈看着微软转头推向下一代方案。很多开发者因此对微软失去信任，转而选择网页套壳方案，这也是 Windows 11 里网页应用数量依旧多于 macOS 的原因。在 Ignite 大会上，这家软件巨头现场展示了 AI 智能体修复卡顿应用的过程，还坦诚列出了 WinUI 现存的一系列问题。

微软工程师承认：开发者转投其他框架，或是放弃开发 Windows 应用

这段表述来自微软 Windows 开发者平台团队的两名软件工程师，杰琳 · 巴比（Jaylyn Barbee）和贝丝 · 潘（Beth Pan）。他们现场用一条 winapp new 命令创建了一款名为 Hangar 的演示应用。

杰琳 · 巴比说：“过去，开发 Windows 应用的起步流程一直困扰着我们的开发者。这使得他们选择了其他跨平台框架，甚至干脆不再开发 Windows 应用。”

需要说明的是，工程师没有透露流失开发者的具体数量，但微软显然已经意识到这一现象。之后他们介绍，如果不用 WinApp CLI，打包流程需要准备清单文件、资源文件以及签名证书，证书的主体信息需要和发行方匹配，并且在设备上受信任。脱离 Visual Studio 向导之后，“每一步都十分繁琐”，一名工程师这样说道。

搭建环境还不是唯一难题。微软总是在一套框架还没站稳脚跟时，就宣布它是下一代方案，没过多久又将其舍弃。Electron 和 WebView2 反而成了更稳妥的选择，这也是为什么 WhatsApp 在 Windows 11 上最高会占用 1.2GB 内存。

颇具讽刺意味的是，微软在 Ignite 大会上将苹果列为 WinUI 合作方，举例包括苹果音乐、苹果电视以及 Windows 版 iCloud，而 Meta 推出的 WhatsApp 本质上就是一个浏览器窗口。继 2026 年 Build 大会鼓励开发者使用 WinUI 开发原生应用之后，小组件和新版运行对话框也已经迁移到 WinUI。

WinApp CLI 把 Windows 应用开发搬到终端，交由 AI 智能体操控

WinApp CLI 全称 Windows App Development CLI，今年一月就开启了公开预览，支持创建、运行、检查、测试、性能分析以及打包 Windows 应用。一名工程师解释：“既然它是命令行工具，也就意味着 AI 智能体可以调用它。”

winapp new 命令基于官方.NET 模板生成项目，应用从一开始就拥有包标识，通知这类功能可以直接生效。

WinApp CLI 的适用范围并不局限于 WinUI。微软文档写明它支持.NET、C++、Electron、Rust、Tauri 和 Flutter，Electron 应用也可以获得包标识以及 MSIX 打包能力。11 月 9 日发布的 0.8 版本新增了实验性 WinUI 调试工具、性能分析功能以及 C++ 支持，而在 9 月，微软就发布过教程，介绍如何借助 AI 在大约 30 分钟内开发一款原生应用。

现场演示：AI 智能体完成 WinUI 应用性能排查、改错与界面搭建

在 Hangar 演示环节，工作人员反馈工单页面存在卡顿。AI 智能体加载 WinApp 性能工具集，执行 winapp perf 命令，定位到列表一次性加载了超出屏幕显示范围的大量条目。工程师在调试工具里给列表添加注释，要求不要一次性加载 1200 行数据，AI 智能体读取注释后自动修改代码。

杰琳 · 巴比说：“AI 通常可以帮我们完成八成工作，但我个人还是会做大量人工复核。”

最精彩的一段演示是，工作人员想要一个支持排序、调整列宽的表格组件。AI 智能体调用 find UI 检索 WinUI 示例库，找到了 TableView 控件。有趣的是，工程师下意识沿用 WPF 里的写法，用属性尝试冻结列，结果操作失败。find API 工具检索 Windows 系统接口，找到了对应的 FrozenEdge 属性。微软称，老旧应用迁移时，AI 智能体也经常犯同类错误。

微软内部基准测试给出了一组不错的数据：

内部基准测试 不使用 WinApp 工具 使用 WinApp 工具 WinApp 相关指令回答正确率 37% 90% 应用质量检查通过率 68% 87%

随后一段 PowerShell 脚本批量执行 winapp ui 指令，自动点击每一处改动，把截图和视频保存到证据文件夹，脚本还可以在沙箱中运行，不干扰正常工作。Replit 的产品负责人也借助这套 WinUI 工具集，在大约 15 分钟内，把本地 600 份 CSV 文件转换成带有交互式地图的销售应用。

WinUI 仍有大量待修复问题：缺陷、控件缺失、启动速度偏慢

贝丝 · 潘说：“它还有不少 bug，很多地方需要修复，我们这么多年一直在做这件事，算下来差不多有二十年了。”WinUI 3 在 2021 年才正式推出 1.0 版本，她所说的二十年，应该包含它继承的整套 XAML 技术栈。

微软迁移文档写明，截至 Windows App SDK 2.0，WinUI 应用相比 UWP 应用启动更慢、内存占用更高、占用存储空间更大。Visual Studio 的 XAML 设计器不支持 WinUI 3 项目；今年五月，微软也承认 WinUI 3 应用的窗口缩放表现，不如它所要替代的 UWP 应用。

不过好消息是相关优化正在推进。贝丝 · 潘透露，文件资源管理器中 WinUI 部分的启动耗时已经减少 25%，内存分配次数降低 41%。在 Ignite 大会上，工程师还指出窗口管理接口存在缺失，TableView、图表和墨迹画布控件目前都属于实验特性。

微软还在测试热重载、XAML 预览器以及 Reactor 工具，Reactor 支持直接用 C#编写 WinUI 应用，不需要 XAML。工程师表示，Rust 语言支持是 WinUI 团队收到最多的需求。现在 WinUI 连同它的 XAML 编译器都转为开源开发。

微软团队敢于在这场“用 WinUI 和 AI 智能体开发 Windows 应用”的会议上直面开发者多年的抱怨，这点值得肯定。但 AI 智能体只能加快 WinUI 应用的开发速度，如果成品启动速度还比不上老旧的 UWP 版本，像 Meta 这样的企业，又有什么动力重新开发原生版 WhatsApp 呢？