IT之家 11 月 29 日消息，据路透社 11 月 24 日报道，Waymo 在美国召回近 4500 辆自动驾驶车辆，涉 11 起驶入封闭高速车道事件。

Waymo 在提交给美国国家公路交通安全管理局（NHTSA）的文件中表示，10 月 1 日以来共发生 11 起无人驾驶出租车驶入封闭高速公路车道的事件，其中 3 起发生在 11 月 9 日，涉事车辆驶入以锥桶标记为施工封闭的高速车道。

而在此前 3 天的 11 月 6 日，Waymo 刚“更新获批运营范围，以减少车辆接触封闭高速车道的情况”。Waymo 称，上述事件未造成碰撞或人员受伤，相关补救措施仍在开发中。此次召回涉及搭载第五代和第六代自动驾驶系统的车辆。

据 NHTSA 公布的召回信息，Waymo 同期还发起另一项软件召回，涉及 4488 辆搭载第五、第六代自动驾驶系统的汽车，原因是车辆在响应执法人员交通指挥手势并首次停车后，可能无法继续保持静止。

据IT之家 11 月 18 日报道，加州官方已于 11 月 11 日禁止 Waymo 在该州高速公路开展自动驾驶测试与载客服务，认为其运营对公共安全构成“迫在眉睫的威胁”，并列出伯灵格姆附近 3 辆 Waymo 驶入受限制施工区域等违规事件。禁令生效后，Waymo 暂停了全美范围的高速公路服务，城市普通道路的网约车服务仍在继续。