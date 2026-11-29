IT之家 11 月 29 日消息，广汽埃安今日宣布，开启 Ray7 首批车主交付。

据IT之家此前报道，11 月 12 日，广汽埃安 Ray 7 上市，定价 12.38 万元起，上市限时价 11.47 万元起：

车型版本 原价 上市限时价 530 后驱驾趣版 12.38 万元 11.47 万元 530 后驱激光版 13.38 万元 12.47 万元 702 后驱驾趣宁德版 13.38 万元 12.47 万元 702 后驱激光宁德版 14.38 万元 13.47 万元 702 后驱 EMB 激光宁德版 15.38 万元 14.47 万元

新车长宽高为 4960×1900×1455mm，轴距 2920mm，采用低趴宽体设计，风阻系数低至 0.22Cd，面向年轻市场打造；座舱配备高通骁龙 8295P 座舱芯片，搭载 15.6 英寸 2.5K 高清中控屏 + 车手互联全覆盖。

该车搭载华为 DriveONE 多合一电驱，配合埃安全新热管理系统和 28 合一热管理模块，CLTC 百公里电耗 9.7 度，CLTC 纯电续航超 700km。

智能驾驶辅助系统方面，Ray7 配备 27 颗车规级全视角传感器，包含华为 192 线激光雷达以及 3 颗 4D 毫米波雷达等，搭载文远知行 L4 级 Robotaxi 同源大模型。

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