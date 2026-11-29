IT之家 11 月 29 日消息，11 月 27 日广州车展，长城猛龙家族在国内上市，燃油版与 HEV 混动版各推出两款配置，限时换新价分别为 13.69 万元起、14.19 万元起。
官方介绍称，HEV 混动版延续猛龙家族的方盒子造型，车头为雄关方阵中网与榫卯方灯，车尾采用斗拱晶界尾灯。燃油版官方海报显示，该车同为方盒子造型，配有固定侧踏。
官方页面显示，车系可选晶钻黄、敦煌绿、水墨江南灰、揽月白等车色，其中水墨江南灰磨砂为定制色，下订可免费选装（官方标注价值 4000 元）。车身尺寸为 4800*1950*1855mm，轴距为 2738mm。
座舱方面，官方称 HEV 混动版配备 15.6 英寸中控屏与 Coffee OS 3.0 智能座舱，语音唤醒响应速度为 250ms。燃油版则配备云感舒享座椅，前排座椅支持通风、加热与按摩，副驾配有靠背小桌板、腿托与门板 50W 无线充电，并配有头枕扬声器。
动力方面，燃油版搭载 2.0T 发动机与 9DCT 变速箱，最大功率 175kW，最大扭矩 385N・m，WLTC 综合油耗 8.65L/100km，零百加速 8.1s。HEV 混动版搭载 4 挡 Hi4-HEV 技术，系统综合功率 182kW，系统综合扭矩 670N・m，WLTC 综合油耗 5.81L/100km，零百加速 7s，并配备 1.53kWh 的 HEV 专用电池，官方称支持高倍率充放电。两款车型均全系标配四驱与后桥电控机械牙嵌式差速锁。
辅助驾驶方面，燃油版官方海报显示该车提供 Coffee Pilot 3 辅助驾驶系统，搭载激光雷达，支持交通灯识别、障碍物绕行、多场景变道与无车道线顺畅通行。该系统还提供记忆泊车、自选车位泊入、遥控泊车与倒车循迹功能。海报注明，Coffee Pilot 3 为可选装功能，非全系标配。
HEV 混动版采用视觉摄像头 + 激光雷达融合方案，共 27 个感知硬件，包括 1 颗激光雷达、3 颗毫米波雷达、12 颗超声波雷达与 11 个高清摄像头，并搭载 SEE 端到端辅助驾驶大模型，支持多场景巡航辅助驾驶。
IT之家附价格如下：
2.0T 4WD Pro（燃油）：14.69 万元，限时换新价 13.69 万元；
2.0T 4WD Ultra（燃油）：15.69 万元，限时换新价 14.69 万元；
Hi4 电混 Pro（HEV）：15.19 万元，限时换新价 14.19 万元；
Hi4 电混 Ultra（HEV）：16.19 万元，限时换新价 15.19 万元。