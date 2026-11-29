IT之家 11 月 29 日消息，11 月 27 日广州车展，长城猛龙家族在国内上市，燃油版与 HEV 混动版各推出两款配置，限时换新价分别为 13.69 万元起、14.19 万元起。

官方介绍称，HEV 混动版延续猛龙家族的方盒子造型，车头为雄关方阵中网与榫卯方灯，车尾采用斗拱晶界尾灯。燃油版官方海报显示，该车同为方盒子造型，配有固定侧踏。

官方页面显示，车系可选晶钻黄、敦煌绿、水墨江南灰、揽月白等车色，其中水墨江南灰磨砂为定制色，下订可免费选装（官方标注价值 4000 元）。车身尺寸为 4800*1950*1855mm，轴距为 2738mm。

座舱方面，官方称 HEV 混动版配备 15.6 英寸中控屏与 Coffee OS 3.0 智能座舱，语音唤醒响应速度为 250ms。燃油版则配备云感舒享座椅，前排座椅支持通风、加热与按摩，副驾配有靠背小桌板、腿托与门板 50W 无线充电，并配有头枕扬声器。

动力方面，燃油版搭载 2.0T 发动机与 9DCT 变速箱，最大功率 175kW，最大扭矩 385N・m，WLTC 综合油耗 8.65L/100km，零百加速 8.1s。HEV 混动版搭载 4 挡 Hi4-HEV 技术，系统综合功率 182kW，系统综合扭矩 670N・m，WLTC 综合油耗 5.81L/100km，零百加速 7s，并配备 1.53kWh 的 HEV 专用电池，官方称支持高倍率充放电。两款车型均全系标配四驱与后桥电控机械牙嵌式差速锁。

辅助驾驶方面，燃油版官方海报显示该车提供 Coffee Pilot 3 辅助驾驶系统，搭载激光雷达，支持交通灯识别、障碍物绕行、多场景变道与无车道线顺畅通行。该系统还提供记忆泊车、自选车位泊入、遥控泊车与倒车循迹功能。海报注明，Coffee Pilot 3 为可选装功能，非全系标配。

HEV 混动版采用视觉摄像头 + 激光雷达融合方案，共 27 个感知硬件，包括 1 颗激光雷达、3 颗毫米波雷达、12 颗超声波雷达与 11 个高清摄像头，并搭载 SEE 端到端辅助驾驶大模型，支持多场景巡航辅助驾驶。

IT之家附价格如下：

2.0T 4WD Pro（燃油）：14.69 万元，限时换新价 13.69 万元；

2.0T 4WD Ultra（燃油）：15.69 万元，限时换新价 14.69 万元；

Hi4 电混 Pro（HEV）：15.19 万元，限时换新价 14.19 万元；

Hi4 电混 Ultra（HEV）：16.19 万元，限时换新价 15.19 万元。

第二十四届广州国际汽车展览会专题