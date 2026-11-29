IT之家 11 月 29 日消息，据汽车之家今天报道，国产全新奔驰 VLE 将于 2027 年 1 月上市，预计售价 40-60 万元。该车基于奔驰新一代 VAN.EA 模块化架构打造，配备 800V 电气架构，拥有 5310mm 车长和 3340mm 轴距。

外观方面，全新奔驰 VLE 基本沿用 Vision V 概念车设计，提供两种前脸版本。简约盾标版本搭配 AMG 夜色组件适合家用；经典立标版本搭配镀铬饰条，适配商务场景。发光格栅与双星辉造型前大灯，延续奔驰品牌特征。

同时，该车提供 19 英寸、20 英寸、21 英寸轮圈可选，长宽高分别为 5310/2000/1922mm，轴距 3340mm，风阻系数 0.25。车尾搭载环形尾灯，灯组内部采用点阵式 LED 光源。后备厢常规容积 795L，保留可独立开启尾窗结构。

内饰方面，该车搭载三联屏与环抱式氛围灯，屏幕组合为 10.25 英寸仪表屏、14 英寸中控屏、14 英寸副驾娱乐屏，同步配备大尺寸 AR-HUD，可在车辆前方 4 米位置投射 23.1 英寸虚拟画面。该车将采用 7 座布局，前排与第二排独立座椅标配通风、加热、按摩功能；第二排配备舒适头枕、无线充电板、杯架、腰部支撑及腿托。

动力方面，该车将基于 800V 高压架构打造，提供 VLE 300 和 VLE 400 4MATIC 等两种车型。其中 VLE 300 将采用单电机，最大功率 200kW；VLE 400 4MATIC 则会采用双电机，最大功率分别为 200kW 和 105kW。动力电池容量为 121kWh，CLTC 续航里程 810km。

底盘方面，全新奔驰 VLE 将搭载 AIRMATIC 空悬系统，拥有 40mm 的可调节行程；后轮转向功能带有 7 度的双向转向角，转弯半径为 5.45 米。

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