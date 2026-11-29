IT之家 11 月 29 日消息，在 11 月 26 日晚的 2026 华为乾崑生态大会上，华为智能汽车解决方案 BU CEO 靳玉志正式发布了华为星驰辅助驾驶系统。

IT之家注意到，深蓝汽车董事长邓承浩在 27 日发布视频，就乾崑和星驰的区别、AI 激光版老车主后续安排等问题进行了解答。

邓承浩表示，乾崑是面向自动驾驶的解决方案，星驰则是专注辅助驾驶的解决方案，两者定位略有不同，但资源共享、流程质量同标。

功能方面，华为星驰辅助驾驶支持高速领航驾驶辅助、全场景辅助泊车、全维防碰撞系统等能力。

根据规划，已经和即将购买的 S07 AI 激光版和 L07 AI 激光版的用户，明年均会通过 OTA，免费迭代升级至星驰智能辅助驾驶系统。

据IT之家从华为官方了解到的信息，星驰辅助驾驶与乾崑智驾技术同源、资源共享：将采用技术同源的 WEWA（世界引擎 + 世界行为模型）架构，共享乾崑智驾的云端算力和数据资源，此外还将遵从同一套研发流程与车规级质量管理体系。不过星驰辅助驾驶与乾崑智驾二者在具体功能和体验方面会有所差异。

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