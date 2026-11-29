IT之家 11 月 29 日消息，据科技媒体 Tom's Hardware 昨天报道，玩家 CKx 最近在 itch.io 平台上架了《RAM Altman》游戏。你将在游戏中扮演 OpenAI CEO 萨姆 · 奥尔特曼的恶搞形象，挨家挨户偷走内存，目标是提高 RAM Altman 每个季度的业绩。

据介绍，这款游戏采用等距视角和像素美术风格，如果玩家被汽车撞到，就会掉落一部分内存，这些内存可能会被加入工会的地精偷走。

这款游戏还藏着许多小彩蛋和恶搞内容。例如玩家可以打开一台笔记本电脑、阅读服务条款并诱导用户同意捐出自己的内存，或者关掉智能冰箱上的广告、将所有受害者的照片上传到云端。

IT之家从原报道获悉，这款游戏的作者 CKx 承认自己在创作中使用了生成式 AI，甚至连游戏说明也采用了诙谐的写法：“所有内容都是 AI 制作的。除了创意、标题、设计、游戏机制、角色、笑话、设计师的走路姿势，以及一长串解释哪些内容还不够好笑的备注之外。还有这段说明的大部分内容。”

他还表示，这款游戏是由数据中心中的 AI 制作的，而 AI 在制作过程中消耗了大量自己“不愿归还”的内存。CKx 称自己曾要求 AI 对此反思，但 AI 却要求获得更多内存才能完成反思。

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