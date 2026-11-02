OpenAI CEO 奥尔特曼称个人电脑浪费内存遭全网声讨，马斯克也来补刀

IT之家 11 月 2 日消息，萨姆 · 奥尔特曼近期关于内存的言论引发越来越多人反对，埃隆 · 马斯克也加入了这场声讨。

上周，这位 OpenAI 首席执行官的一番话在全网、尤其是玩家群体中引发强烈不满。他称，人们把内存装在个人电脑里，而不是放在数据中心，是一件“很糟糕”的事。

在和博主 Cheeky Pint 的访谈中，奥尔特曼说：“从全球资源分配角度来看，所有人都把全球有限的 DRAM 资源放在自家电脑里，而内存大部分时间利用率只有 5%，这其实非常糟糕。在供给紧张的大环境下，资源放在云端才能实现利用率最大化。可很多人的直觉恰恰相反。”

这番言论遭到大量嘲讽。不少人认为，无论他本意如何，听起来像是想剥夺个人对内存的所有权，迫使全社会把资源交给 OpenAI 这类 AI 企业使用。社交媒体上充斥着批评帖、表情包和短视频，大家纷纷表态要守住自己的内存。也有大量玩梗内容，无数表情包、AI 生成视频调侃这位 AI 富豪。

说到 AI 富豪，他的行业对手马斯克也发了一张表情包表态，向数千万粉丝亮出自己在内存所有权这件事上的立场。

马斯克在自己旗下的 X 平台发文：“民众也理应拥有属于自己的内存！”配图是昆汀 2009 年电影《无耻混蛋》里的汉斯 · 兰达上校。

马斯克还在回复网友的评论时，称奥尔特曼是个“智障”。

AI 热潮推高了内存需求，内存供给紧张，显卡、游戏主机、电脑配件价格一路暴涨。受这场“内存危机（RAMpocalypse）”影响，索尼、微软、任天堂全都上调了主机售价；RTX 5090 近乎停售几周之后，RTX 5080 也从英伟达商城下架。

有消息称微软下一代 Xbox（代号 Project Helix）定价可能高达 1,800 美元（IT之家注：现汇率约合 11,990 元人民币）。索尼尚未公布新主机，但分析师判断，受成本压力影响，索尼会尽量推迟新机发布。

不过奥尔特曼短期内不太可能改变想法。据 CNBC 消息，他正在推进一轮最高 200 亿美元（现汇率约合 1,332.17 亿元人民币）的融资，由阿联酋投资方联合领投，此前目标是约 300 亿美元（现汇率约合 1,998.26 亿元人民币）。

马斯克虽然乐于抨击奥尔特曼，但他自己的 AI 业务同样面临难题。此前他发文承认，因为运营成本“难以为继”，Grok Bot 做了限流处理。不少用户反馈额度消耗速度远超预期，马斯克回复称，这款智能体的服务成本“相对于收入而言高到难以持续”。

这条消息在社交平台引发热烈讨论，很多人认为这暴露了生成式 AI 商业模式底层的重大难题。Grok Bot 在 8 月开启公测，10 月末付费周活用户接近 80 万。它可以在虚拟计算机上自主执行任务，算力消耗远高于普通对话机器人。重度用户遭遇额度提前耗尽，不少人选择退订。之后有人提问这件事的影响，马斯克回复：“只是理性做法而已。”