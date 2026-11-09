调侃争议“内存”言论：工程师打造开源脚本，每天可向 OpenAI CEO 奥尔特曼汇报自己电脑闲置 RAM 量

IT之家 11 月 9 日消息，OpenAI 首席执行官 Sam Altman 先前在谈及全球 DRAM 内存供应紧张问题时声称“个人电脑中大量内存长期闲置，不符合全球资源分配效率”。

上述言论因与消费者对内存容量的需求产生冲突而引发强烈争议。对此，一名工程师 IainKay 开发了名为「Ram-Altman」的 Bash 脚本，可以每天自动向 Altman 发送电子邮件，汇报用户自己电脑中有多少内存处于闲置状态。

IT之家获悉，该脚本通过 Linux 系统监控电脑内存使用情况，每隔 5 分钟检查一次 RAM，当可用内存超过总容量的 10% 时，便会向 Altman 发送电子邮件，详细列出当前闲置的内存容量，每位用户每天最多发送一封邮件。

为了避免邮件内容过于单调，开发者还准备了 8 种轮换邮件主题、10 种不同正文内容以及 6 种结尾署名。例如一封主题为「You missed a spot」（你漏了一个地方）的邮件写道“请不要惊慌，我的台式机目前有 8.6 GB RAM 没有放在数据中心，相当于这台电脑已安装内存总量的 56.2%。据我所知，这些内存今天似乎也没有任何工作安排”。

目前，IainKay 已将这一项目上传至 GitHub 供其他用户免费使用（点此访问）。不过，IainKay 特别提醒用户，不要借此大规模发送邮件骚扰 Altman。他还在项目说明中写道“一个人每天发送一封邮件是一种玩笑，但如果有 1 万人都这么做，就会变成一场包装得比较有趣的分布式拒绝服务攻击（DDoS）”。

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