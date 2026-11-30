IT之家 11 月 30 日消息，据中国载人航天工程办公室消息，北京时间 2026 年 11 月 30 日 5 时 21 分，神舟二十三号载人飞船返回舱在东风着陆场成功着陆，现场医监医保人员确认航天员张志远、黎家盈、穆罕默德 · 齐尚 · 阿里身体状态良好，神舟二十三号载人飞行任务取得圆满成功，首次中外航天员联合飞行顺利完成。

4 时 30 分，北京航天飞行控制中心通过地面测控站发出返回指令，神舟二十三号载人飞船轨道舱与返回舱成功分离。之后，飞船返回制动发动机点火，返回舱与推进舱分离，返回舱成功着陆，担负搜救回收任务的搜救分队及时发现目标并抵达着陆现场。返回舱舱门打开后，医监医保人员确认航天员身体健康。

神舟二十三号载人飞船于 2026 年 5 月 24 日从酒泉卫星发射中心发射升空，随后成功对接于空间站天和核心舱径向端口形成组合体。航天员张志远、黎家盈在轨驻留 189 天。神舟二十三号航天员乘组在轨驻留期间进行了 1 次出舱活动，开展了多次货物进出舱任务，并在地面科研人员密切配合下，完成了涉及微重力基础物理、空间材料科学、空间生命科学、航天医学、航天技术等领域的大量空间科学实（试）验。

在祖国和人民的托举下，来自香港特别行政区的航天员黎家盈实现了飞天梦，在轨期间除了完成既定工作任务外，还与队友一起在空间站喜迎中国共产党成立 105 周年、中国工农红军长征胜利 90 周年、中国航天事业创建 70 周年等重要时刻，欢度国庆和香港回归纪念日，还担任“太空教师”在“天宫课堂 · 港澳专场”授课活动中，带领广大港澳青少年感悟航天成就、坚定报国志向，种下热爱祖国、热爱航天的精神种子。

IT之家注意到，首名外籍航天员穆罕默德 · 齐尚 · 阿里以载荷专家身份参加此次飞行任务，在轨驻留 5 天。飞行期间，与中国航天员密切协同，开展构建绿色微型工厂以支持太空生命可持续性等中巴合作实验，圆满完成各项既定任务。此次任务是中国空间站国际合作的又一标志性成果，为更多发展中国家参与国际载人航天合作提供了有益借鉴。

中国载人航天工程立项实施以来，始终秉持“和平利用、平等互利、共同发展”的原则，积极推进载人航天领域国际合作交流。未来，中国载人航天将继续向国际社会开放中国空间站合作机会，推动空间科学实验、技术试验和航天员选拔训练等领域合作，与各国共享中国载人航天发展成果，为和平利用太空、造福全人类、构建人类命运共同体贡献力量。