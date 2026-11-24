IT之家 11 月 24 日消息，今日上午，神舟二十四号载人飞行任务新闻发布会在酒泉卫星发射中心召开，通报了空间站下一阶段乘组轮换安排。

一个此前未被单独强调的信息是：神舟二十三号返回段将由航天驾驶员张志远担任指令长。

除了张志远外，返回乘组包括张志远、载荷专家黎家盈，以及完成短期联合飞行任务的巴基斯坦航天员穆罕默德 · 齐尚 · 阿里。

IT之家此前报道，张志远与黎家盈均来自神舟二十三号乘组。该乘组于 2026 年 5 月 25 日进驻空间站，指令长为朱杨柱。

张志远 1986 年 6 月出生于甘肃白银，曾任空军航空兵一级飞行员，2020 年 9 月作为航天驾驶员入选第三批航天员，神二十三任务是其首次太空飞行。

黎家盈是来自香港的载荷专家，入队前在香港警务处工作，2024 年 8 月入队后完成了 8 大类 200 余项训练科目，是首位进入中国空间站的香港航天员。

由首飞航天员张志远而非资深航天员担任返回指令长，在近年神舟任务中并非常规安排，这一任命与朱杨柱留轨执行一年期驻留试验直接相关 —— 原指令长无法随返回舱下行，返回段指挥职责需由乘组内另一名航天驾驶员承接。

完成乘组轮换后，航天员汤洪波、武毅、朱杨柱将继续驻留空间站。

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