IT之家 11 月 26 日消息，据央视新闻报道，今天，东风着陆场组织所有搜救力量，展开神舟二十三号载人飞船返回前的全系统综合演练，做好迎接航天员回家的准备。

参加此次演练的搜救回收力量包括地面分队指挥车、搜索车、通信车、医监医救车等车辆装备以及空中分队 5 架直升机。演练中，空中分队根据落点坐标通报，精准降落在返回舱周围，实现“舱落机临”。

据了解，神舟二十三号载人飞船预计着陆时间为凌晨时段（具体时间未公布），针对夜间低温条件，医疗救护队备好睡袋、盖毯等御寒物资，对医监医保车进行维护，确保车内温度适宜。

考虑到本次乘组中有外籍航天员和女航天员，医监医保环节在通用流程之外，进一步细化了个体化健康评估和护理照料方案。从出舱协助、车载监测到生活饮食，各环节均提前确认，确保保障措施符合每位航天员的身体情况和个人习惯。

目前，地面分队已对着陆场区进行了全面勘察，规划出多条应急通行路线，东风着陆场搜救装备完成性能调试，通信链路实现全时段覆盖，东风着陆场各搜救力量准备就绪，装备设备状态良好，气象条件满足任务要求，具备执行返回任务条件。

据IT之家此前报道，神舟二十三号返回段将由航天驾驶员张志远担任指令长。返回乘组包括神舟二十三号乘组的张志远与黎家盈，以及完成短期联合飞行任务的巴基斯坦航天员穆罕默德 · 齐尚 · 阿里。

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