IT之家 11 月 30 日消息，就在 Linux 7.4-rc5 版本即将于今天晚些时候发布之前，一份关于内核安全漏洞报告流程的文档刚刚完成了改写。

维利 · 塔罗（Willy Tarreau）重写了 security-bugs.rst 这份文档，内容说明什么情况算安全漏洞、如何为上流内核开发者准备安全漏洞报告、如何在找漏洞时负责任地使用 AI、如何确定应该联系哪位开发者或维护者，以及如何提交报告。文档还涉及漏洞披露与保密信息的处理，以及 CVE 编号的分配。

其中大部分主题在原有的安全漏洞文档中已经有所涵盖，但此次全面改写是为了让文档不那么容易混淆，读起来更清楚。

更新后的文档还建议首次提交报告的人，一开始只提交一份报告。这样做的目的，是避免给维护者带来不必要的压力，也避免安全团队要逐一处理每一份报告；同时也是为了检验首次提交者有没有认真读过这份文档，因为这条要求就写在里面。

更新后的文档还说明了其他一些情况，比如报告迟迟没有回应该怎么办、什么情况下应在报告中抄送安全团队、绝不能公开带有安全影响的漏洞复现程序、不要在邮件里附压缩包或二进制附件，等等。

IT之家注意到，这份更新后的安全漏洞文档已通过这次合并进入 Linux 7.4 的 Git 仓库。