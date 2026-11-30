IT之家 11 月 30 日消息，据外媒 BMWBLOG 援引消息人士透露，现款宝马 7 系将持续生产至 2032 年，届时才会由全新一代车型接替。目前宝马没有为该车推出第二次中期改款的计划，这意味着 2027 款车型所采用的设计，基本就是现款 7 系在整个产品周期内的最终外观。

现款 G70 世代宝马 7 系于 2022 年 4 月发布，如果 2032 年推出换代车型，其生命周期将达到约 10 年。相比之下，此前三代 7 系车型的生命周期均在 7 年左右：E65 世代于 2001 年至 2008 年生产，F01 世代于 2008 年至 2015 年生产，G11 世代则于 2015 年至 2022 年生产。

IT之家注意到。目前的 2027 款宝马 7 系车型已于今年 7 月在丁戈尔芬工厂投产，该版本车型换装了更纤细的双肾格栅、纵向排列的大灯组、新款发动机舱盖以及尺寸更长的尾灯。2022 年发布时引发争议的分体式大灯设计也得以保留。

车内变化更加明显。宝马重新设计了仪表台布局，配备 17.9 英寸中控触摸屏，并将 14.6 英寸副驾屏列为标准配置，同时引入 Neue Klasse 新世代技术。纯电动版 i7 也换装了全新的圆柱形电池，电池容量达到 112.5 kWh，最大充电功率为 250 kW。

需要注意的是，宝马目前尚未正式公布现款 7 系的停产时间，也没有确认下一代车型的具体上市计划。距离 2032 年仍有较长时间，相关产品规划也可能发生变化。至少从目前消息来看，期待现款 G70 世代 7 系再次调整前脸的消费者，恐怕不必抱有太大期待；而希望等待全新一代 7 系的消费者，可能还需要等到 2032 年左右。