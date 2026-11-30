IT之家 11 月 30 日消息，据《华尔街日报》报道，SpaceX 和特斯拉正接近达成一项协议，该协议将整合埃隆 · 马斯克的商业帝国，并成为有史以来最大的企业合并案。

据知情人士透露，这两家由马斯克执掌的公司正在商谈全股票合并方案，有可能在今年年底前或不久之后达成协议，不过知情人士也提醒，谈判也存在延期的可能性。

SpaceX 是全球规模最大的商业火箭发射商与卫星互联网运营商，估值约 1.8 万亿美元（IT之家注：现汇率约合 12.01 万亿元人民币）；特斯拉则是美国市值最高的车企，估值约 1.6 万亿美元（现汇率约合 10.68 万亿元人民币）。

马斯克认为两家公司业务重合度不断提升，在 AI 模型、芯片设计、数据中心，以及面向消费产品落地 AI 技术等方面深化协作，能够产生协同收益。分析师普遍认为这笔交易落地概率较高，但一部分投资者会质疑，协同收益是否足以支撑如此重大的合并动作。

马斯克在 10 月曾表示，两家公司已经成立专门委员会，评估合并可能性。委员会由无利益关联的独立董事组成，也就是说，这些董事不能在交易双方同时持有经济利益，也不能和相关利益方（例如马斯克）存在密切关系。

知情人士称，SpaceX 这边的委员会成员包括红杉资本前负责人鲁洛夫 · 博塔（Roelof Botha）、DFJ Growth 投资人兰迪 · 格莱恩（Randy Glein）。特斯拉董事会的委员会成员包括董事会主席罗宾 · 登霍尔姆（Robyn Denholm），前硅谷金融高管凯瑟琳 · 威尔逊-汤普森（Kathleen Wilson-Thompson）以及奇波雷墨西哥烧烤前高管杰克 · 哈通（Jack Hartung）。

两个委员会都聘请了投行与律所提供服务，特斯拉一方的顾问是艾弗考尔（Evercore），SpaceX 则由高盛和摩根士丹利提供支持。

委员会目前核心磋商内容是换股比例，也就是特斯拉股东每持有一股股票，可以换取多少 SpaceX 股份。换股比例直接决定 SpaceX 给到特斯拉股东的收购溢价。

投资者和顾问认为，想要获得足够多股东支持，这笔交易大概率需要给到特斯拉股东大约 20% 甚至更高的溢价。

交易需要获得超过半数特斯拉股东投票赞成，门槛很高。参与谈判的部分人士原本希望双方能在本周四特斯拉年度股东大会前敲定协议，这样就可以在大会上回应股东对于这笔交易价值的疑问。

根据交易架构的不同，SpaceX 这边也可能需要股东表决，而马斯克掌握 SpaceX 的大部分投票权。

即便双方达成协议，除了股东投票，还需要通过全球各地监管机构的审查。

这笔交易预计会受到欧盟和中国的重点审查，特斯拉在两地都有大量业务，而监管部门可能会对 SpaceX 身为美军承包商的身份提出顾虑。两家企业总部所在地得克萨斯州也可能迎来州总检察长的反对声音，该州刚刚选出二十多年来首位民主党籍总检察长。

谈判者面临的一大难题，是敲定条款，避免独立董事被指责这笔交易偏袒马斯克，损害其他股东的利益。

由于存在利益冲突，马斯克不能参与谈判。他同时担任这两家科技巨头的首席执行官，并且在两家公司都持有大额股份。他对 SpaceX 的掌控力极强，持有的超级投票股赋予他超过 80% 的投票权，在同体量企业中，这样的控制权几乎没有先例；在特斯拉，他的投票权大约为 20%。

如果交易落地，这是马斯克围绕人工智能愿景整合商业版图的又一步动作。今年 2 月，SpaceX 同意收购 xAI，组建一家估值 1.25 万亿美元（现汇率约合 8.34 万亿元人民币）的新公司，将火箭卫星业务和这家 AI 初创企业整合在一起，合并后的公司在 6 月完成上市。

SpaceX 这套公司治理架构，一定程度上是为了解决马斯克运营特斯拉时遇到的诸多麻烦，特斯拉长期面临股东诉讼，还有不少股东要求罢免马斯克。

合并之后，马斯克对规模更大的商业集团掌控力会进一步增强，而这家集团本身正面临多项调查呼声。美国国会议员已经提出担忧：美军依赖 SpaceX 运送宇航员、执行火箭发射任务，另外马斯克此前限制乌克兰军方使用星链网络的举动也引发争议。