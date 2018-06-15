美国证券交易委员会官员：比特币和以太坊都不属于证券

美国证券交易委员会（SEC）主管数字加密货币和首次代币发行（ICOs）的官员称比特币和以太坊都不属于证券范畴，但有其他的一些数字加密货币是证券，SEC将利用相关证券法对这些属于证券的数字加密货币实施监管。

SEC公司融资监管部（Division of Corporation Finance）主管威廉·海曼（William Hinman）在雅虎全球市场峰会的一场演讲中表示：“判断某资产是否为证券的标准是，它售卖的方式和购买者对它的合理期望。”

海曼称，决定某个数字加密货币和ICOs是否为证券的关键问题在于投资者是否期待从中获得回报，还有，是否存在个人或组织支持该数字加密货币的发行和售卖，谁在该资产的发展和维护中扮演重要角色。对于该资产的购买者来说，关键在于他们是否期望投资该资产来获得回报。

海曼强调说，如果存在一个中心化的第三方在运营这个数字加密货币，购买者也期待获得回报，那该数字加密货币就可能是证券。

是否去中心化是关键

海曼认为比特币不是证券，因为它是去中心化的，也就是说不存在一个中心化的第三方来运营该资产。另外，以太坊也不是证券，因为以太坊网络也是去中心化的。

谈到ICOs，海曼承认说从数字资产的组织方式来看，它们中的一部分更像是一个消费品，而非证券，特别是当该份资产是被购买者买来自用的而不是投资时。他的意思可能是，像为开办一家书店或为获得一个高尔夫球俱乐部会员资格而发行的数字加密货币就不属于证券。

对于SEC通过证券法对数字加密货币进行监管，海曼表示：“人们对于这种新技术十分兴奋，并抱有极大兴趣。不幸的是，也存在不少欺诈行为。”

海曼承认当前在鉴别某数字加密货币或ICOs是否为证券还存在争议，SEC愿意做出相应贡献，他说：“我们将对正确使用数字资产提供一些无异议指导（no-action guidance）”。