百万辆自动驾驶出租车明年上路：美媒称马斯克又吹牛

4月24日消息，据CNBC报道，在“自动驾驶投资者日”活动中，特斯拉公司首席执行官埃隆·马斯克(Elon Musk)日前做了他最擅长的事情，即做出大胆而有远见的承诺，但似乎只有他最忠实的追随者才会相信这些承诺的价值。

马斯克明确表示，特斯拉明年将有100万辆“自动驾驶出租车”上路，这意味着100万辆真正的自动驾驶汽车可以通过叫车网络进行商业运营，为车主带来“被动收入”。

马斯克在发给所有员工的电子邮件中庆祝当天取得的成功。他在邮件中简单写道：“特斯拉的好日子!自动驾驶投资者日受到了极大的欢迎，反馈令人难以置信。自动驾驶团队的极限努力终于换得丰厚回报！”

承诺在一年内推出安全的自动驾驶汽车，这已经是非常乐观的估计。但马斯克进一步表示，每辆配备了未来版本自动驾驶仪和全自动驾驶软件的特斯拉车辆，如果以自动驾驶出租车的形式运营，每年能为车主带来3万美元的总收入。

然而，考虑到特斯拉迄今的产量数据，以及如今美国网约车司机的平均收入，这种估计可能是不现实的。此次活动分散了人们对特斯拉近期运营、监管和财务问题的关注，这些问题将在该公司于周三发布第一季度财报中得到更多关注。

特斯拉最近面临的挑战包括，最近几个季度放缓了Model S和Model X的生产，最近关闭了门店，并解雇了数千名员工。此外，马斯克仍因使用社交媒体传播重要商业信息而与美国证券交易委员会(SEC)陷入纠纷。特斯拉本月有大约1.8亿美元的债务到期。今年第一季度，该公司Model 3的销量有所放缓。

2018年，网约车行业出版物《网约车》(Ridester)发现，在美国，每周为Uber或Lyft等公司工作40小时的人类司机税前年薪约为3.1万美元，而税后年薪只剩2万美元左右。这些人开的车已经被认为是合法的，他们在主要城市和机场接送乘客，而当地法律在很大程度上已经批准他们在这些地方运营。

与此同时，特斯拉迄今只生产了约60万辆汽车，而且并不是所有车辆都还在路上。特斯拉在其2019年第四季度财报中表示，计划在2019年交付36万至40万辆汽车，比去年多45%至65%。为了在2020年部署100万辆自动驾驶出租车，特斯拉必须继续生产接近其之前预期数量的高端汽车。

然后，这些汽车中的大多数将必须获得必要的软件升级，才能达到完全自动驾驶状态。目前，顾客订购汽车时，需要支付5000美元费用购买全自动驾驶硬件。如果在交付后再升级，则需要支付7000美元，不过这些价格可能会随着时间的推移而变化。最后，车主必须同意让他们的汽车加入特斯拉的自动驾驶出租车网络。

同时，真正的自动驾驶汽车还不存在，特斯拉和其他公司都没有出售它们。德意志银行分析师伊曼纽尔·罗斯纳（Emmanual Rosner）参加了特斯拉车辆的测试，他对马斯克提出的愿景表示怀疑。罗斯纳写道：“在整个测试过程中，特斯拉车辆的表现相对较好，但经历了几次粗糙的机动，并且未能识别路边禁止停车的障碍物。”

罗斯纳继续说：“尽管是在预先计划好的路线上，而且道路条件相对简单，但我们自己的试驾仍然遇到许多问题。有鉴于此，我们认为，特斯拉为全自动驾驶汽车及其自动驾驶出租车服务设定的目标时间表可能显得有点儿激进。最终，我们仍然想知道，特斯拉是否能够仅凭借其基于视觉的方法，就解决全自动驾驶面临的巨大挑战。”

马斯克之前曾对自动驾驶做出过大胆承诺。2016年10月，马斯克宣传特斯拉第二代自动驾驶硬件时，称该系统可以为特斯拉的汽车提供5级全自动驾驶支持，这意味着该汽车可以在任何条件下自动驾驶，而不需要人类的任何干预。马斯克表示，该公司预计特斯拉将能够在2017年底前完成一次横跨美国的全自动驾驶之旅。但截至2019年4月，特斯拉还没有展示其任何一款汽车能完成过这样的壮举。

分析人士对此普遍持怀疑态度。Cowen分析师写道：“特斯拉的自动驾驶出租车网络计划似乎还不成熟，该公司似乎要么根本没有切实可行的规划，要么甚至没有考虑到定价、保险责任、监管和法律要求等相当基本的问题。”

甚至许多历史上看好特斯拉的人也对该公司最新许下的承诺持怀疑态度。Wedbush Securities董事总经理丹·艾夫斯(Dan Ives)表示:“此次演示更具远见，但缺乏华尔街想知道的、对可信度至关重要的细节。”

特斯拉股价周一下跌约4%，周二午盘上涨不到1%。该股较去年12月份的近期高点下跌了约30%，较上年同期下跌了约9%。