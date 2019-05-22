华为官方推特：台积电不会停止供货

IT之家5月22日消息 今天晚上，华为企业北非官方推特回应了Gizchina网站发布的一篇名为《台积电将会继续为华为提供7nm麒麟980芯片》的报道。华为表示，按照计划，台积电认为其满足美国出口管制要求，不会停止向华为供货的计划。

Gizchina在报道中提到，台积电将在今年下半年为华为的麒麟980提供安全性改进，即将推出的麒麟985不会受到影响。另外，华为拥有ARM v8的永久许可，这意味着ARM即使不给华为提供指令集授权，也不会影响华为自身对ARM v8处理器的研发。