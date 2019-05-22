海思开启社会招聘：涉及芯片、软件、算法等28个岗位

5月21日消息（李明）华为创始人、总裁任正非今天在深圳华为总部接受了中国媒体采访，这亦是任老板在美国商务部宣布将华为加入“实体清单”后首次接受国内媒体采访。

任正非表示，“我们不会轻易狭隘地排除美国芯片，要共同成长，但是如果出现供应困难的时候，我们有备份。”我们在“和平时期”都是一半来自美国芯片，一半来自华为，我们不能孤立于世界。我们也能做美国芯片一样的芯片，但不等于说我们就不买了。

而据笔者观察，华为“海思招聘”今天正式发布的“华为海思社会招聘”信息显示，其最新招募岗位方向涉及芯片、软件、算法、研究、光器件、存储等领域的28个岗位，以上岗位工作地点包括深圳、上海、北京、成都、武汉、西安、杭州、南京、苏州、东莞等。更值得关注的是，此次招聘的主题为“芯使命、芯征程、决胜未来”。

上周，华为海思总裁何庭波于5月17日凌晨在致员工的一封信中提到，今天，超级大国毫不留情地中断全球合作的技术与产业体系，做出了最疯狂的决定，在毫无依据的条件下，把华为公司放入了实体名单。所有我们曾经打造的备胎，一夜之间全部转“正”！多年心血，在一夜之间兑现为公司对于客户持续服务的承诺。这些努力，确保了公司大部分产品的战略安全，大部分产品的连续供应！

“华为今后不仅要保持开放创新，更要实现科技自立的路，不会再有另一个十年来打造备胎然后再换胎了，缓冲区已经消失，今后每一个新产品一出生，将必须同步‘科技自立’的方案。”何庭波表示，今天，这个至暗的日子，是每一位海思的平凡儿女成为时代英雄的日子！

据了解，华为每年采购价值约670亿美元的零部件，其中约110亿美元来自美国供应商。但事实上，目前华为在最基础的芯片、操作系统等领域均已拥有了自主知识产权和自研自产能力。麒麟、巴龙、升腾、鲲鹏、天罡、Solar……其各个产品线大都具备了从“芯”开始的端到端支撑能力。

在美国选择“封杀”华为后，股市这个经济晴雨表迅速作出反应，周一美股三大指数集体收低，美芯片股集体跳水。

而在本次任正非接受国内媒体采访开始前数小时，美国商务部宣布对华为禁令推迟90天实施。对此，任正非认为，美国的“90天临时执照”对我们没有多大意义，我们已经做好了准备，但是我们非常感谢美国企业，他们为我们做出了很多贡献，我们的很多顾问来自IBM等美国企业。关于美国的“90天临时执照”，我们最重要的还是把我们自己能做的事做好，美国政府做的事不是我们能左右的。但美国政客目前的做法低估了我们的力量。