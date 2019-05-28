网信办：21家网络视频平台上线“青少年防沉迷系统”

IT之家5月28日消息 今天，网信办微信公众号发文称，国家网信办统筹指导西瓜视频、好看视频、全民小视频、哔哩哔哩、秒拍、波波视频、看了吗、微视、A站、美拍、小影、梨视频、第一视频、微博等14家短视频平台，以及腾讯视频、爱奇艺、优酷、PP视频等4家网络视频平台，在“六一”儿童节到来之前，统一上线“青少年防沉迷系统”。

加上此前试点的抖音、快手、火山小视频平台，国内已有21家主要网络视频平台上线了“青少年防沉迷系统”。此次，国家网信办扩大了“青少年防沉迷系统”覆盖范围，除了全面覆盖短视频平台，还首次将主要长视频平台纳入防沉迷体系，实行统一标准，进一步提升青少年保护力度。

进入青少年模式后，所有网络视频用户使用时段、服务功能、在线时长均受限，只能访问专属内容池。在专属内容池中，长视频平台重点选择弘扬爱国主义、宣扬英雄人物的优秀电影、电视剧；短视频平台侧重为青少年提供课程教学、书法绘画、亲子教育、人文历史、传统文化、手工制作、自然科普等寓教于乐的优质内容。

国家网信办相关负责人介绍，青少年防沉迷试点工作开展2个月以来，约4.6亿短视频用户每日收到青少年模式弹窗提示，5260万人次访问青少年模式引导页。