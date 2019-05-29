Apple Card的背后战争：花旗退出，高盛进入

新浪数码讯5月29日上午消息，外媒CNBC今日发文，报道了一些Apple Card信用卡背后的故事。包括美国几大知名银行或金融集团跟苹果的合作，以及为什么最终是投资银行高盛承接了这项业务。

在三月底的春季发布会上，苹果宣称，今年夏天，他们将与投资银行高盛（Goldman Sachs）和信用卡联盟万事达（Mastercard）合作，在美国推出自己的信用卡。这款名为“Apple Card”的产品，是实体+电子信用卡，前者是一张漂亮的金属卡片，后者则是放在Apple Pay移动支付服务中的电子信用卡，适用于不同场景（例如不支持Apple Pay的收款机）等地方。

苹果的目标是通过不收取任何费用的方式来撼动信用卡行业，提供1%到3%的现金返还（实际美国其他银行信用卡也有类似活动）。另外，通过iOS系统的“钱包”针对Apple Card做了一些优化体验，例如明确提示消费者在什么地方花了多少钱，并用彩色编码显示支出摘要，帮用户弄明白自己的账务情况。

虽然苹果声称这是“Apple Card”，卡面上除了苹果logo也没有其他。但实际上，背后支持的还是有实际的银行组织的，而且不止一家。据说除了高盛，摩根大通（J.P Morgan Chase）、巴克莱（Barclays）和同步银行（Synchrony）在内的金融机构也在竞争Apple Card业务。

不过因为担心跟苹果的合作利润不够丰厚，花旗集团已经退出了谈判。

高盛承接这项业务的原因是因为它没有进入过消费信用卡领域，这是他们首张toC业务的信用卡——所谓光脚的不怕穿鞋，它不必担心可能会蚕食自己的业务，因为以前根本没有。

这情形其实很像当年iPhone一代推出的时候，跟苹果谈成合作的，是AT&T这样相对弱势的运营商。

高盛的想法大概也是如此，他们也想借助苹果的影响力和平台，打造自己吸引普通消费者的整体战略，当然也有人担心，在消费者信用卡领域没什么经验的高盛，有可能“让这张卡片给苹果带来更大的风险”。