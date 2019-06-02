内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>IT资讯>业界

荣耀20系列为何用魅眼屏和侧指纹？赵明回应

2019-6-2 14:43:24来源：IT之家作者：沧海责编：沧海评论：

IT之家6月2日消息 5月31日，荣耀在国内正式发布了荣耀20系列新机，包括荣耀20和荣耀20 Pro。新机标配6.26英寸1080P LCD魅眼全面屏，后置四颗摄像头，采用了侧边指纹+电源键二合一设计。

荣耀20系列搭载麒麟980处理器，支持GPU Turbo 3.0，虚拟9.1环绕声，内置全新EROFS文件系统，搭配最大8GB内存、最大256GB存储。荣耀20 Pro内置4000mAh电池，荣耀20则内置3750mAh电池。

发布会结束之后，有媒体向其提问“您刚才发布会上提到了魅眼屏和打孔屏在未来会成为主流的设计，三星S10系列采用了这个设计，这个理由没有太大的说服力。反过来说侧边的指纹解锁，三星S10也没有采用，LCD三星也没有采用，是不是后面两项技术不是主流的”，对此，赵明给出回应。

赵明表示，脱离了所处的技术阶段，缺少了时间限制和现实场景化的限制，任何结论可能就变得没意义了。第一，现在的OLED屏的打孔技术在柔性屏上使用。三星屏在往这个方向走，其他的品牌没有往这个方向上走。

第二，打孔屏，我们在LCD屏幕上做到了，在魅眼屏这种设计和技术上我们做到了行业第一。孔径最小，比三星的S10要小，而且我们采用的盲孔的设计方案，难度更高，体验更好。

第三，我们也采用过屏下指纹的解决方案，比如说Magic  2，采用了屏下指纹的解决方案，对于我们来讲，摄像头到底放在什么位置，水滴以及屏内摄像头，屏内摄像头我们已经有样机出来了，这个技术本身要拿出来一款产品不是问题，关键是体验。大家说我要设计完整性，我们取舍的就是屏内指纹和侧指纹都可以解决这个问题。而侧指纹我们又把电源键结合了，并没有多出更多的设计元素，其实就是和电源键合在一起了，设计也非常简洁。

赵明表示，我们很坚信，简洁就是美，（打孔屏）这样的方案我们很肯定，很坚信是未来一段时间各个厂家希望达到的，只不过在很多厂家并没有解决打孔屏的很多技术问题。


分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：荣耀20 Pro赵明

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|软媒时间|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有