荣耀20系列为何用魅眼屏和侧指纹？赵明回应

IT之家6月2日消息 5月31日，荣耀在国内正式发布了荣耀20系列新机，包括荣耀20和荣耀20 Pro。新机标配6.26英寸1080P LCD魅眼全面屏，后置四颗摄像头，采用了侧边指纹+电源键二合一设计。

荣耀20系列搭载麒麟980处理器，支持GPU Turbo 3.0，虚拟9.1环绕声，内置全新EROFS文件系统，搭配最大8GB内存、最大256GB存储。荣耀20 Pro内置4000mAh电池，荣耀20则内置3750mAh电池。

发布会结束之后，有媒体向其提问“您刚才发布会上提到了魅眼屏和打孔屏在未来会成为主流的设计，三星S10系列采用了这个设计，这个理由没有太大的说服力。反过来说侧边的指纹解锁，三星S10也没有采用，LCD三星也没有采用，是不是后面两项技术不是主流的”，对此，赵明给出回应。

赵明表示，脱离了所处的技术阶段，缺少了时间限制和现实场景化的限制，任何结论可能就变得没意义了。第一，现在的OLED屏的打孔技术在柔性屏上使用。三星屏在往这个方向走，其他的品牌没有往这个方向上走。

第二，打孔屏，我们在LCD屏幕上做到了，在魅眼屏这种设计和技术上我们做到了行业第一。孔径最小，比三星的S10要小，而且我们采用的盲孔的设计方案，难度更高，体验更好。

第三，我们也采用过屏下指纹的解决方案，比如说Magic 2，采用了屏下指纹的解决方案，对于我们来讲，摄像头到底放在什么位置，水滴以及屏内摄像头，屏内摄像头我们已经有样机出来了，这个技术本身要拿出来一款产品不是问题，关键是体验。大家说我要设计完整性，我们取舍的就是屏内指纹和侧指纹都可以解决这个问题。而侧指纹我们又把电源键结合了，并没有多出更多的设计元素，其实就是和电源键合在一起了，设计也非常简洁。

赵明表示，我们很坚信，简洁就是美，（打孔屏）这样的方案我们很肯定，很坚信是未来一段时间各个厂家希望达到的，只不过在很多厂家并没有解决打孔屏的很多技术问题。





