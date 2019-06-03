OPPO沈义人又来爆料：这次是屏下摄像头真机演示

IT之家6月3日消息 OPPO 副总裁@沈义人Brian 在微博爆料：OPPO首次实现了屏下摄像头，并带来了真机演示。

智能手机发展到2019年，前置摄像头已经成为影响手机正面形态的最重要因素。如何将摄像头放到屏下，也是一个难关。

今日，OPPO首次实现了屏下摄像头，并由OPPO 副总裁沈义人带来了真机演示。据了解，OPPO已经在2018年6月申请了屏下摄像头的相关专利。我们来看看屏下摄像头到底长什么样？