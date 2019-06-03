内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>安卓之家>安卓手机

OPPO沈义人又来爆料：这次是屏下摄像头真机演示

2019-6-3 11:21:29来源：IT之家作者：嗜橙/实习责编：嗜橙/实习评论：

IT之家6月3日消息 OPPO 副总裁@沈义人Brian 在微博爆料：OPPO首次实现了屏下摄像头，并带来了真机演示。

智能手机发展到2019年，前置摄像头已经成为影响手机正面形态的最重要因素。如何将摄像头放到屏下，也是一个难关。

今日，OPPO首次实现了屏下摄像头，并由OPPO 副总裁沈义人带来了真机演示。据了解，OPPO已经在2018年6月申请了屏下摄像头的相关专利。我们来看看屏下摄像头到底长什么样？

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：OPPO

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|软媒时间|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有