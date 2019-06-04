苹果WWDC19：iOS 13提速减重，iPadOS生产力翻身，Mac Pro官方攒机

“Hello Everyone，欢迎回到WWDC2019开发者大会。”依旧是熟悉的库克式登场。

库克说每一个开发者都有一个梦想，以及推动梦想的热情，然后通过App呈现出来，是他们让世界变得更美好，这也是所有来到这里的意义。

·tvOS：更人性化

新的tvOS重新设计了主屏幕，支持全屏幕预览并且变得更个性化，让家里的每个人都可以使用，以及根据不同的使用者给出不同的建议。

同时提供Apple Music五千万歌单，以及个人化的音乐体验可以在电视上听歌还能同步歌词。

Apple Arcade on tvOS也有新消息，例如海之号角2的进展，以及支持Xbox、PS4游戏手柄。

另外还有新的海底屏保，苹果与BBC自然历史合作带来4K HDR视频，给大家看很少人能去到的地方。

总之，tvOS更加个人化，也更多娱乐性。

·watchOS：完全独立

Apple Watch已经成为我日常生活的一部分，这次首先是更多表盘选择，例如渐变式表盘随着时间动画效果，或者模块数字化表盘，以及加州表盘24小时太阳路径变化。

我有用手表倒计时提醒我起身站里的小习惯，现在watchOS新增整点震动反馈或者自然声音提醒（例如鸟叫，据说录制自Apple Park）。

另外手表也有了一些快速交互，例如有声书、语音备忘录、计算器（计算消费、分享账单），都可以直接在手表上快速唤醒。

苹果为手表提供了一套全新的API，允许开发独立App，不需要借助iPhone，同时带来独立手表应用商店，并且预览体验较为完整。

健康方面，watchOS可以提供更全面地健康指标反馈，并且鼓励长期运动锻炼。甚至包括听力保护，通过噪音App检测环境分贝水平，定期采样而不会收集用户个人信息。

新增月经例假追踪功能，关注女性健康Health App支持使用机器学习自动生成健康报表，并且注重保护个人隐私。

最后还推出新的夏季系列表带以及第三代彩虹表带，我已经准备会后去买一条了。

·iOS：提速减重

库克说iOS是世界上最强大的移动操作系统，作为多年用户我似乎也无法反驳。

根据官方数据，iOS用户满意度高达97%，iOS 12安装率：85%，相比之下Android 9只有10%左右。

Craig表示iOS 13全面提速减重，Face ID解锁提速30%，应用体积小50%、更新体积小60%，应用载入时间提升1倍，这一切要归功于新的封装方式。

Dark Mode深色模式终于来了，Craig开玩笑说该开发团队已经全面黑化，变成重金属摇滚乐队了。包括键盘界面和音乐界面，都进行了独享的深色适配。另外Safari也进行相关优化，Reminder提醒App变得更加智能直观。

地图Maps应用迎来大版本更新，苹果自己累计四百万英里重新绘制地图，将于2019年底推出全美地图，别的国家明年推进。

由苹果产品设计总监，一位坐着轮椅的女士具体介绍地图App。其中最有意思的是Look Around高清3D地图，甚至可以“带你走一条街”。

地图应用尊重隐私保护安全，其实Location分享地理位置，苹果并不希望开放这个权限。现在第三方应用只开放一次权限，下一次需要再次申请许可。

推出Sign in with Apple网页登录方式，提供一个简单的API，通过Face ID认证，不需要透露个人信息。支持选择隐藏邮箱信息并随机邮箱地址@privaterelay.appleid.com。

HomeKit注重摄像头隐私保护，其他大部分方案会上传摄像头影像信息，苹果做了个安全视频方案：在家里Apple设备上对录像进行分析，然后加密后再发送到云端。

信息iMessage支持分享头像信息，提供Memoji贴纸玩法。

人像光效模式改进，可以调节人像模式光线距离。厉害的是，录制视频也能利用拍照这些功能，例如旋转视频等。

相册浏览方式优化的，支持列表页直接缩放。每日标签页，同类照片分组聚合智能展示；月度标签页，专题回顾形式；年度标签页，如果你每年都会参加WWDC，会把每一年的照片聚合显示，或者小孩子每年成长的照片。

Siri串联语音服务。

AirPods支持快速Announce Messages，通过Siri直接回复，以及Share Audio分享功能。

HomePod支持from AirPods to HomePods音频交接，回到家后摘下耳机与音箱对话。

十万个电台任君挑选，HomePod还能识别是谁在说话，并提供个性化推荐。

推出Neural TTS神经网络文本转语音，让Siri说话语气听起来更自然流畅。

iOS 13 on iPad有了自己的名字iPadOS，App切换手势操作、多窗口分屏显示，还可以两个备忘录并排，所有已建立分屏都会在后台贮存页面卡片，拖拽手势增加预览。

文件管理系统，支持多层路径显示、iCloud文档共享、外接U盘或者SD卡读取，或者直接连接相机导入素材。

Safari on iPadOS表示可以提供桌面电脑等级的浏览体验，支持下载管理、新增30个快捷键、个性化字体。

文字编辑交互改进，移动光标更容易，文字选取更简单。可以直接用手指去选择整个段落，三指手势复制、粘贴、撤回非常顺畅，比原来强太多。

Apple Pencil延迟从20ms进一步降低至09ms，并且提供PencilKit API让笔可以在任何应用上操作。

·Mac Pro

苹果拥有丰富的Mac产品线，现在新款Mac Pro成了其中的异类，甚至有些反All in One的意思。

Mac Pro：装机吗老铁？我：不好意思没钱…

这台产品非常模块化，处理器28核Intel Xeon，1.5万亿浮点运算内存，300 watts功率并且具有很强的散热结构？

扩展性方面支持8个PCIe插槽，以及若干单通道双通道I/O Card等，包含两个10GB以太网端口。

显卡模块最高Vega II 32GB带宽内存，并且可以选择两块一起上，可以说是世界上最强大的显卡了，同时剪辑3条8K视频或者12条4K都行。1.4kW供电，三个风扇散热，有点官方黑苹果的意思。

6K视网膜显示器，32英寸LCD、6016 x 3384分辨率、2000万色彩，支持P3广色域、10 bit色彩、HDR、广角显示方式，具备抗反射涂层

采用多层背光设计，一般的散热系统无法承受。每一层LED都可以去三色，永久维持1000尼特亮度，峰值亮度1600尼特。

1000000:1对比度，支持HDR视频照片编辑，因为太优秀苹果起了个新名字Pro Display XDR。

这块显示器足以满足专业人士的所有想象，还能六个显示器并联，拥有120 MP像素视野。支架支持“人像模式”旋转。

想听价格先坐稳，Mac Pro 5999美元起，6K显示器4999美元起，支架199美元。

·macOS Catalina更有活力

iTunes一开始聚焦于如何把音乐带到Mac上，后来容纳了越来越多的功能，Craig说Nailed it！

然后分成三个应用Apple Music、Podcast、Apple tv。

iPad支持屏幕扩展，借助macOS专业软件用Apple Pencil绘画。

Find功能不在线的设备也可以被查找，睡眠状态发出蓝牙烽火信号，接力传给其他设备找到这台睡眠设备，端到端加密只需要一点点流量接力回传。

Apps from iPad to Mac适用于更多应用，xcode半自动化编译，内部叫做Catalina计划，可大幅度缩短时间，感觉mac端程序猿要转iOS了，一套代码适配所有设备。

其实最大的专业用户就是Developers开发者们。

RealityKit和ARKit 3支持把人物纳入到AR环境中以及动作捕捉，现场通过我的世界这款经典游戏进行展示，不仅在桌面上建模，还能让主人走进自己建造的世界。