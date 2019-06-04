苹果全新Mac Pro高端顶配版：23.3万元起步，轻松到31万元

IT之家6月4日消息 在今天凌晨的WWDC19全球开发者大会上，苹果宣布了新款Mac Pro，起售价格已经高达6000美元（约合人民币41443.8元），但该公司却没有提到顶级型号的售价。据外媒The Verge报道，如果你想买一款高端的顶配Mac Pro，事实证明33720.88美元（约合人民币232920元）可能是最低价 - 而且考虑到增加四个GPU后，这很容易将价格提高到45000美元（约合人民币310828.5元）。

为什么能够如此昂贵的堆料呢？这取决于重大预算的视频编辑和其他创意类型工作的设备要求：28核Intel Xeon W处理器，包括几乎不可能理解的1.5TB内存（你没看错，就是内存），4TB SSD存储和4个AMD Radeon Pro Vega II Duo GPU显卡 - 假设你买得起。

有了Mac Pro之后，添加一台Pro Display XDR显示器（和Pro Stand支架一起使用），就可以组成一台售价50000美元（约合人民币345365元）的工作站。请记住，这些预算是基于部分产品的市场价格：苹果历史上对其预算配置的收费远远超过你自己组装的计算机成本。

下面是对于一台Mac Pro顶配版配置刨析：

一（1）台Mac Pro：6000美元

我们从基础版Mac Pro本身开始，苹果新款Mac Pro基本型号售价为6000美元。该价格还包括主板，电源，散热器，冷却系统和底盘（可选的滚轮可能需要额外费用）。它可能还附带一个CPU，一个GPU和一些内存，但接下来我们会逐步进行替换升级。

十二（12）个128GB DDR4 ECC RAM内存条：17867.88美元

在购物清单上最容易的事就是加RAM内存条。全新的Mac Pro有12个可访问的DIMM插槽，可以使用DDR4 ECC内存。对于最大1.5TB的RAM内存，我们需要12个128GB的内存条；每根内存条售价1388.99美元，内存方面售价高达17867.88美元。但是想象一下：凭借18000美元的内存，你甚至可以立即打开三个完整的Chrome标签页！

两（2）个2TB SSD存储：2400美元

这个很容易：苹果收取2400美元将其iMac Pro升级到4TB的存储空间，因此我们可以推断它可能会收取相同的费用来升级Mac Pro。目前还不清楚该存储是否是用户可升级的（特别是考虑到苹果采用了T2芯片加密，这意味着有着硬件级集成），所以我们先采用了最低价格进行估算。

一（1）个2.5GHz 28核Intel Xeon W处理器：约7453美元

接下来：我们需要最好的CPU：在这种情况下，2.5GHz的28核Intel Xeon W处理器在Turbo Boost情况下频率高达4.4GHz，具有66.5MB高速缓存，并支持高达2TB的2933MHz内存。现在，苹果公司没有说明它将与Mac Pro一起发售的28核Xeon处理器信息，但是根据英特尔的产品数据库，最接近的选择是Intel Xeon W-3275M，该公司列出了推荐的客户价格为7453美元，可以认为这是最低限度。现在苹果Mac Pro处理器可能不是W-3275M（苹果列出了更高的缓存大小），但其余的规格非常接近。

两（2）台AMD Radeon Pro Vega II GPU：价格未知，但最低售价为12000美元

这是比较棘手的一点。AMD在Mac Pro上宣布推出Radeon Pro Vega II GPU，这意味着我们不知道购买它们的成本是多少。也不确定你是否能够单独购买它们；这取决于苹果的MDX模块系统如何工作。

Apple将向你出售最多四个Vega GPU：两个Vega II Duo显卡，每个都有两个GPU显卡，与苹果的两个Apple MDX模块的Infinity Fabric Link连接在一起。无论总数有多少，它都不会便宜。

假设AMD将Vega II的价格与Nvidia的专业级Quadro RTX产品相媲美，例如Quadro RTX 6000，售价仅为6300美元，如果苹果能够以更低的成本获取到 - 我们会说苹果的解决方案成本至少是整个四GPU套件，售价12000美元。但是，添加了MDX模块和苹果的标记。最后官方售价需要重新核算。

一（1）个Apple Afterburner加速卡：价格未知

从技术上讲，这是一个可选配件，但它来自苹果，所以在这里可以包括它。不过不知道它会花多少钱。

一（1）台苹果 Pro Display XDR显示器：5000美元





苹果宣布推出Pro Display XDR显示器以及新款Mac Pro。当然，你可以使用更便宜（和更小的显示器），但Pro Display XDR专门设计用于与Mac Pro配对使用，所以你可能想要选择一个或者六个。Mac Pro可以同时支持六个Pro Display XDR显示器，分辨率均为6K。

适用于Pro Display XDR显示器的一（1）台Apple Pro支架：1000美元

支架单独出售。

一（1）个Apple Magic键盘和一个（1）Magic Trackpad 2：售价228美元

你可能也应该购买鼠标和键盘。苹果目前在当前的Mac Pro上单独出售这些产品，不清楚新款Mac Pro是否会随机赠送。

以上就是苹果Mac Pro高端顶配版的预估配置表和售价。