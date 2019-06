苹果官方解读：iOS 13最全新功能汇总

IT之家6月4日消息 相信大家今天都看了不少iOS 13的文章,最后不妨看一看苹果官方的新功能汇总吧。

苹果今日发布 iOS 13 预览版,推出深色模式,为iPhone带来截然不同的全新观感,同时还推出浏览和编辑照片以及登录app和网站的全新方法,以及让用户遍览世界各地的全新地图app。iOS 13整个系统经过优化,提升app的启动速度、减少app所需的下载空间并使面容ID更加快捷,从而带来更迅捷、更灵敏的体验。

“iOS 13为你日常使用的各种app带来全新功能,不但照片app和地图app都有了重大更新,更推出了Sign In with Apple等保护隐私的功能,同时还提供出色的性能。”Apple软件工程高级副总裁Craig Federighi表示,“我们热切期待顾客可以在今秋体验到iPhone的各种全新功能,一睹深色模式的精彩。”

深色模式:为iPhone带来截然不同的全新观感

深色模式为iPhone带来精美的全新外观,这种全新的深色配色方案可应用于整个系统和所有的原生app,让你在昏暗环境下仍然有出色的观看体验。第三方app开发者也可以在自己的app中整合深色模式,还可预设在日落时分或特定时间自动启动。

为照片app带来轻松浏览与强大编辑工具

利用设备端的机器学习功能,照片app会从图库中精选并突出显示最佳照片,自动隐藏杂乱内容和相似的照片,为你展示过去一天、过去一个月或过去一年发生的重大事件和活动。照片和视频经过智能整理,更方便浏览、发现和重温最美好的回忆,而自动播放视频功能,也让整个图库更灵活生动。

全新的工具可更轻松地应用、调整和查看照片,一目了然,让照片编辑功能更完善、更直观。只需轻扫屏幕,便可增减效果,制作出最合心意的照片,为摄影师提供更多创意可能,并随心掌控所拍摄的照片。在iOS 13中,大部分照片编辑工具现在同时适用于视频剪辑,在照片app内就可直接旋转和裁剪视频或应用滤镜。

有了iOS 13,人像光效调节可以直接在相机app中进行,虚拟地推近灯光,可使眼睛轮廓更清晰、面部特征更明亮柔和,或者推远灯光,营造出朦胧精致的效果。全新High-Key Mono特效为人像模式的照片营造出优雅出众的单色效果。

Sign In with Apple让登录更快、更轻松、更私密

Apple推出更私密的全新登录方式,让登录app和网站更简单快捷。除了使用社交帐户、填写表格、验证电邮地址或选择密码之外,顾客现在可以使用Apple ID轻松进行身份认证,而Apple会向开发者提供唯一的随机ID,以保护用户的隐私。即使当开发者选择要求用户提供姓名及电邮地址,用户仍然可以选择分享一个唯一的随机电邮地址,来使自己的电邮地址继续保持私密。Sign In with Apple让用户可以使用面容ID或触控ID来轻松进行身份认证,而内置的双重认证则再增添一层安全保障。Apple不会利用Sign In with Apple来分析用户特征或他们在各个app中的活动。

全新地图体验

Apple地图app帮助数以百万的用户在世界各地导航和探索,同时保护用户的隐私。Apple驶过400万英里的道路,彻底重新构建基础地图工具,带来全新的地图体验,道路覆盖范围更广、人行道的数据更佳、地址更准确,地貌数据也更详尽。

iOS 13为地图app带来众多全新功能,包括Collections让你轻松分享餐厅、出行目的地或购物地点;Favorites让你只需在启动屏幕轻点,即可浏览家、工作地点、健身房或学校等常用地点。

iOS 13其他功能

提醒事项换上全新外观,让你以智能方式创建和编辑提醒事项,同时能够以更多不同方式整理和追踪。快速工具栏让你可以轻松添加时间、日期、位置和标记,或者添加附件。提醒事项与信息app更深入整合,可在提醒事项中轻松标记某人,当用户与被标记的人互发信息时,相关提醒事项就会自动显示。

信息app 可自动分享用户的姓名和照片,或者自定义的拟我表情或动画表情,轻松辨别信息对话中每个人的身份。拟我表情会自动创建到iOS键盘内置的贴纸包,随时可在信息、邮件和其他app中使用。而拟我表情也推出了全新的发型、头饰、化妆、耳环和配饰。

Siri 拥有了全新的、更自然的声音,而 Siri快捷指令现在更支持Suggested Automations功能,为去上班或前往健身房等事务提供个性化的惯例。

CarPlay 推出历来最大的更新,全新仪表盘让你查看音乐、地图和其他信息一览无余,同时带来全新日历app以及Siri增加对第三方导航及音频app的支持。

HomePod 能够辨识家中每个人的声音,从而提供个人化的回应,包括信息、音乐等。直播电台让Siri可以访问 超过100,000个电台,而全新的睡眠定时器就可以在指定时间后关闭音乐。接力功能让用户可以在回到家中时,轻松将音乐、Podcast或通话转移到HomePod上。

配合 AirPods,每当你收到来自信息app或任何兼容SiriKit的第三方信息app的信息时,Siri便可立即为你读出信息。而通过全新的音频分享功能,你只需将第二对AirPods靠近iPhone或iPad,即可轻松地与朋友一同观看电影或分享音乐。

语音控制功能带来全新强大体验,用户可以完全通过自己的声音操控iPhone、iPad或Mac。语音控制功能采用最新的Siri语音识别技术,无论是文字转录还是编辑都更加准确1。

备忘录app 现在有了全新的图库视图、与共享文件夹更强大的协作功能、全新的搜索工具以及核对清单选项。

QuickPath 为iOS键盘带来方便好用的单手输入功能,只需连续轻扫字母就可拼写字词2。

文字编辑功能也得到提升,无论是滚动文件、移动光标,还是选择文字都更快、更准确。

文件 app现在可与iCloud Drive共享文件夹,更可访问SD卡和USB闪存等外部存储设备上的文件。

健康 app带来监测听力健康的方法,同时还能以全新方式追踪、可视显示和预测女性月经周期。

定位服务控制让用户可以通过更多选项控制与各个app分享位置数据的方式,包括全新的单次定位选项,以及app何时在后台使用位置数据的更多信息。

众多性能提升,包括更快速的面容ID解锁,App Store中采用全新方式封装iPhone app,将所需的下载空间减少达50%,将app更新所需的空间减少达60%,从而使app的启动速度提升达两倍,让整个系统更加迅捷、灵敏。

推出日期

iOS 13开发者预览版即日起通过 developer.apple.com 向Apple开发者计划会员提供,公众测试计划将于下月晚些时候在 beta.apple.com 向iOS用户提供。全新软件功能将于今年秋季推出,以免费软件更新的形式提供给iPhone 6s及更新机型,并于iPadOS中为iPad Air 2及更新机型、所有iPad Pro机型、iPad第五代及更新机型,以及iPad mini 4及更新机型提供。iPadOS还加入了众多新功能和直观易用的特性,以充分发挥iPad的独特优势。如需了解更多信息,请访问 apple.com/ios/ios-13-preview 和apple.com/ipados/ipados-preview。功能可能会有所变化。某些功能仅适用于部分地区或语言。