生产"环保车"，特斯拉工厂空气质量却多次不达标

6月6日消息，据The Drive报道，美国旧金山湾区空气质量管理部门在网上发布的文件显示，在过去18个月里，特斯拉公司位于加州弗里蒙特的工厂空气质量多次未能达标。

文件称，为了尽快摆脱Model 3的“生产地狱”，特斯拉新建生产线未能获得相关部门的空气质量认证，也未能满足相关空气质量规定。

监管机构列出了2018年初至2019年3月期间与特斯拉弗里蒙特工厂有关的18项违规通知和21项许可偏差，显示其长期存在不遵守相关规定行为，这与特斯拉作为“环保斗士”的公众形象形成鲜明对比。

这种违规生产模式在弗里蒙特油漆店的测试结果中达到了顶峰，测试显示前体有机化合物水平升高，这是因为减排设备出现故障或被关闭，以及至少四天半的油漆店排放物没有得到及时处理所致，而且从2016年到2018年排放源记录也不完整。

自2018年以来，由于特斯拉急切为Model 3建立生产线，以及工厂发生的一系列火灾引发监管机构越来越多的审查，这导致许可偏差和违规率大幅上升。

尽管特斯拉已经摆脱了Model 3的“生产地狱”，但BAAQMD仍在继续对弗里蒙特工厂进行调查，自今年初以来，该机构已经向特斯拉发出10份违规通知，目前仍在等待处理。在21项记录偏差中，有11项仍有待特斯拉遵守许可条件。

BAAQMD文件中报告的许多不符合规定处显示，特斯拉反复安装和操作设备，而此前却没有按照地区标准首先获得“建设授权”(ATC)或操作许可(PTO)，这最终导致特斯拉在没有PTO的情况下建设了“帐篷”生产线(GA3/GA4)和“油漆医院”。