摇身一变！腾讯QQ音乐正式登陆特斯拉汽车

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近期，特斯拉正式向中国车主推送QQ音乐功能。用户可以通过点击“媒体”菜单，然后选择“QQ音乐”，使用手机中的微信或QQ扫描二维码，便可查找喜爱的歌手，收听喜爱的电台和歌曲。本次QQ音乐功能的推出是特斯拉充分满足本地化用户需求的生动表现，让用户在汽车上的移动生活变得更加丰富多彩。
特斯拉车主将通过OTA空中升级功能陆续收到相关推送，车辆会通过互联网自动下载新版软件，车主点击车辆中控屏幕上方的“闹钟”图标，即可将特斯拉软件升级至最新版本。
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