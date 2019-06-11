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亚马逊中国：未来将集中资源发力海外购业务

2019-6-11 19:20:23来源：新浪科技作者：何畅责编：骑士评论：

6月11日晚间消息，亚马逊海外购上线将满五周年，亚马逊中国今日宣布，亚马逊海外购选品总量突破2000万，并将从选品、物流、体验和优惠等方面进行全面升级。亚马逊中国副总裁顾凡表示，未来亚马逊中国将集中资源发力跨境网购。

亚马逊方面介绍，亚马逊海外购业务于2014年诞生于中国，随后在英国、墨西哥、澳大利亚等国相继落地。作为亚马逊跨境网购业务模式的核心之一，Prime会员服务面向17个国家，全球涵盖超1亿商品，拥有超1亿会员，2016年上线至今，Prime商品已超过上线时的4倍，平均为Prime会员节约1700元。

顾凡进一步解释，亚马逊海外购的核心差异化优势主要表现在以下几点：一是全球资源下品牌的正品基因，海外站点跨境直邮，全球供应商资源确保原装进口；二是2000万以上的差异化产品，提供个性化选择；三是跨境免邮配送与跨境前置仓，最快三天到货；此外，还有无忧退货以及海外同步和中国用户专享的优惠。在他看来，目前三四线城市的跨境网购趋势也在逐步攀升。品类方面，由于正品和复购需求，母婴类商品的海外购在中国占比较大，与饮食相关的包括厨具等在内的消费也比较典型。

“从2014年到现在，我们在战略上其实没有太多改变，重要的是走得更快，做得更多。”顾凡说道。

此前，亚马逊发布声明，称从7月18日开始，亚马逊中国将停止为第三方卖家提供卖家服务，并会与所有卖家紧密合作，完成后续交接事宜。对此，顾凡透露，交接进展和预期一致，这意味着此后亚马逊中国网站上除Kindle相关外，将仅能购买海外购商品，再无第三方卖家。顾凡向新浪科技表示，跨境电商的年复合增长率依然保持上升，未来亚马逊中国的发力点将集中在跨境网购领域。“中国市场各家电商的营销方式不一样，但亚马逊还是会坚持自己，简单透明。”

亚马逊方面向新浪科技表示，总部对于亚马逊中国业务发展始终支持，充分认识到中国市场是特别的市场。目前中国团队的自主权已经很大，对中国市场针对性地开发功能，有专门的技术团队、业务团队与拓展团队。

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关键词：亚马逊

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