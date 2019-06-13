造谣“华为内部有美国间谍被抓”2人被行政拘留1人被训诫

IT之家6月13日消息 据新华社消息，日前，有网民在网络上传播“华为内部有美国间谍被抓”“华为某高层被抓”等信息，个别网络大V跟风炒作，造成恶劣影响。经有关部门核实，这些信息均为谣言，华为公司已向公安机关报案。涉事三人均已到案。

经公安机关查证，谣言信息最早由吴某（男，48岁，广东深圳人）在微信群中传播。在谣言扩散过程中，倪某（男，51岁，广东东莞人）对谣言进行加工，并在微信群中传播。新浪微博网络大V韩某某（男，52岁，北京人）对谣言进行转发，致使谣言信息进一步扩散发酵。因涉嫌寻衅滋事上述三人分别在当地到案，经公安机关审查，三人如实供述了自己的违法行为。

吴某在公安机关交代，他编造谣言的目的是为了炫耀自己的所谓“信息获取能力”，增加在好友中的谈资，遂将谣言发表在从事电子通讯行业的同学微信群中。依据《治安管理处罚法》相关规定，深圳龙岗警方决定给予吴某行政拘留10日的行政处罚。

倪某在公安机关交代，因其所在公司是华为供应商，所以他对华为动态较为关注，看到相关谣言后，猜测被抓者为华为高层人员，遂将谣言加工后发送至微信群。依据《治安管理处罚法》相关规定，深圳南山警方决定给予倪某行政拘留3日的行政处罚。

韩某某在公安机关交代，其在微信群中看到相关谣言后，未经查证就将谣言信息转发至多个微信群中，后发现信息系谣言，韩某某主动在微信群中致歉辟谣。警方依法对韩某某予以教育训诫，韩某某表示认识到自己的错误，今后将严格规范自身网络言行。



