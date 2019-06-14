苹果iOS 13首个公测版将至，捋一捋它的全新功能

IT之家6月14日消息 本月苹果正式公布了全新的iOS 13系统以及面向iPad的iPadOS，根据以往的经验，苹果一般会在六月的中下旬进行开发者预览版beta2以及公测版beta1推送。目前来看，iOS和iPad将会在18日迎来开发者预览版beta2升级，而公测版beta1将会在25日迎来升级，届时用户可以通过OTA升级方式收到公测版更新。

从以往的经验来看，苹果iOS系统首个公测版主要以Bug修复和稳定性提升为主，这样可以给用户带来更好的体验，当然，公测版毕竟还是存在各种各样的问题，但相对于开发者预览版，公测版会更稳定一些。接下来，我们来捋一捋iOS 13那些全新的功能。

苹果iOS 13推出全新的深色模式，为iPhone带来截然不同的全新观感，同时还推出浏览和编辑照片以及登录App和网站的全新方法，以及让用户遍览世界各地的全新地图App。iOS 13整个系统经过优化，提升App的启动速度、减少App所需的下载空间并使面容ID更加快捷，从而带来更迅捷、更灵敏的体验。

深色模式：为iPhone带来截然不同的全新观感



深色模式为iPhone带来精美的全新外观，这种全新的深色配色方案可应用于整个系统和所有的原生App，让你在昏暗环境下仍然有出色的观看体验。第三方app开发者也可以在自己的app中整合深色模式，还可预设在日落时分或特定时间自动启动。这样晚上熬夜就再也不用担心手机屏幕晃瞎眼了。

为照片App带来轻松浏览与强大编辑工具

利用设备端的机器学习功能，照片会从图库中精选并突出显示最佳照片，自动隐藏杂乱内容和相似的照片。照片和视频经过智能整理，更方便浏览、发现和重温最美好的回忆，而自动播放视频功能，也让整个图库更灵活生动。

全新的工具可更轻松地应用、调整和查看照片，一目了然，让照片编辑功能更完善、更直观。在iOS 13中，大部分照片编辑工具现在同时适用于视频剪辑，在照片App内就可直接旋转和裁剪视频或应用滤镜。

iOS 13的人像光效调节可以直接在相机App中进行全新High-Key Mono特效为人像模式的照片营造出优雅出众的单色效果。

Sign In with Apple让登录更快、更轻松、更私密

苹果推出更私密的全新登录方式，除了使用社交帐户、填写表格、验证电邮地址或选择密码之外，用户现在可以使用Apple ID轻松进行身份认证，而Apple会向开发者提供唯一的随机ID，以保护用户的隐私。

全新地图体验

地图App彻底重构，带来全新的地图体验，道路覆盖范围更广、人行道的数据更佳、地址更准确，地貌数据也更详尽。

目前，用户可以在beta.apple.com 中申请加入苹果公测计划，预计在本月下旬，用户将会收到iOS 13公测版beta1更新。