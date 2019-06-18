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支付宝小程序月活突破4亿，近7成头部小程序为商业生活服务类

2019-6-18 15:09:00来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家6月18日消息 据QuestMobile今日发布报告显示，支付宝小程序的月活已经达到4.01亿。此外，支付宝热门领域典型应用用户规模Top30的小程序中，26.7%属于旅游服务、20%为出行服务、20%为生活服务，商业生活服务类小程序在支付宝的占比接近7成。

作为阿里商业操作系统的前端触点，支付宝小程序的优势体现为聚合了整个阿里系的商业能力和流量。在支付宝小程序上线初期，阿里系产品通过支付宝小程序迅速获得了商业增量。QuestMobile报告显示，淘票票近80%的流量来源于支付宝小程序，而哈罗单车则从支付宝小程序收获了近7成流量。

而目前，支付宝小程序将阿里系资源对第三方商家开放。阿里巴巴集团CTO张建锋此前接受媒体采访时表示，支付宝小程序是打通阿里各个BU的抓手，阿里将持续加码小程序。

目前支付宝小程序已经打通钉钉、高德地图、UC浏览器等多款阿里系大流量App，支付宝小程序可以经过简单的调试进入这些平台获取用户，以高德地图为例，初期已经有20多家支付宝小程序同步到高德的地图出行场景提供服务、获取流量。而且，支付宝小程序对更多阿里系BU的打通仍在持续进行中。

支付宝官方公布的数据显示，截止2019年3月，支付宝小程序日活已经突破2.3亿、累计用户数突破6.4亿。

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关键词：支付宝小程序

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