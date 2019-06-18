苹果 iOS 13开发者预览版Beta 2更新内容大全

IT之家6月18日消息 苹果今天发布了iOS 13和iPadOS开发者预览版Beta 2系统更新，值得注意的是，本次iOS 13、iPadOS测试版更新支持安装描述文件后获得OTA推送更新。

iOS 13 Beta 2新功能整理如下：

连接到SMB服务器功能，现在可以在文件应用程序中使用。

文件App支持APFS驱动器，该文件系统最初在iOS 10.3系统中被引入。

屏幕时间Downtime设置现在可同步到Apple Watch。

日历中的颜色和界面调整

苹果地图中的登陆屏幕新功能

全新High-Key Mono Lighting高色调单通道光效，支持2018款iPhone XS、iPhone XS Max、iPhone XR

控制人像光效效果的滑块，调整光效强度。

新的Memoji贴纸：手指交叉，嘘，思考，胜利

今年秋季推出HomePod多语音识别和其他新功能的全新启动画面。

“选择全部”返回邮件App：

在“编辑”>“全选”下的“所有收件箱”中选择“全部”。

启用时，语音控制会在左上角显示图标：

看起来语音控制会在启用时显示一个图标。手机图标变暗，但不易引起注意。

使用Siri宣布信息的新发送回复未确认选项

备忘录应用中笔记和清单的新选项。

你现在可以在设置壁纸时切换视差按钮。

Safari设置中的新“显示链接预览”切换按钮。

长按上下文菜单时有新声音，稍强的触觉声音。

更新CarPlay正在播放布局和设计。

Safari浏览器共享表单：

在Safari共享表单中分享主页时可以将其作为PDF或者Web Archive存档分享。另外还提供了「自动」选项，自动选择最合适的格式。