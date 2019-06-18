菜鸟创造天猫618新物流时速：全国354城当日达史上最快

IT之家6月18日消息 菜鸟发布的数据显示：天猫618期间，全国共有354个城市享受到大促当日达的体验，其中包括云南西双版纳、新疆阿克苏、西藏日喀则等数十个西部城市，进口当日达亦成常态。

根据菜鸟发布的数据：天猫618期间，全国发货量最大的前十城中，广东和浙江占据六席，广州、金华、深圳位列前三甲。收货量最大的十大城市中，北上广深杭稳居前五，重庆、成都、苏州、东莞、武汉跻身前十。

另外，天猫618期间，全国包裹量最大的十大高校菜鸟驿站分别是：江西师范大学、江南大学、华中农业大学、浙江大学、福建农林大学、中国矿业大学、湖南科技大学、湘潭大学、上海交通大学、杭州师范大学，其中长三角高校占一半。最爱买买买的社区也集中在苏、杭、川、渝等地。

浙江德清县上杨村、海南临高县新盈村、山东烟台市桃村等，位列包裹最多的10个乡村榜单，西部当日达不仅覆盖了西部一二线城市，也向三四线城市扩展。

这其中背后是菜鸟智能物流骨干网的数智化大练兵：丹鸟在全国1700多个区县当次日达；菜鸟裹裹升级为1小时极速上门；菜鸟无人机飞越琼州海峡；菜鸟驿站的AI空间等纷纷亮相。

据悉，菜鸟智能骨干网上有全球最大的电子面单系统、全球最大的机器人仓群、全球最快的秒级通关系统，创造了史上最快天猫618。

今年天猫618也更绿色。菜鸟联合快递公司在全国铺设的绿色回收箱，陆续抵达快递网点和菜鸟驿站，通过纸塑分离，培养消费者分类、回收的习惯。菜鸟新推出的“瘦身”版电子面单，直接减少纸张使用，带动全行业进一步降本增效。