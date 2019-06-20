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2019游戏发展趋势：互联游戏企业增加150%，VR表现强势

2019-6-20 16:26:02来源：猎云网作者：清酒责编：懒猫/实习评论：

Collabsco发布的一份行业前景报告显示，过去一年，互联游戏公司的数量增长了150%，达到262家。Collabsco是总部位于德克萨斯州，它一直在追踪联网游戏，即允许人们在物理和数字世界中互动、游戏或学习的产品。

Collabsco的创始人Valerie Vacante一封电子邮件中表示，联网游戏不仅仅是通过蓝牙连接的玩具。相反,它们包括产品类别，如物联网（IoT）、人工智能、机器人、增强现实（AR）、虚拟现实（VR）、可穿戴设备、近场通讯（NFC）、无线电频率识别（RFID）、语音助手等，以及围绕各种技术衍生出的领域：教育科技EdTech、创客、社交、基于位置的娱乐（LBE）和Let's Play（一种记录游戏体验的视频）。

该报告显示。目前增长最快的领域是增强现实（18.5%），其次是物联网（10.4%），机器人、创客、EdTech和LBE（9.6%），可穿戴设备（6.9%），NFC/RFID和语音跟随（6.2%），社交（3.1%）和Let 's Play（2.7%）。

相关数据

联网游戏是一笔大生意：到2023年，智能玩具的收入预计将增长200%，达到180亿美元。

机器人正在崛起：到2022年，消费级机器人每年将达到近230亿美元，高于2018年估计的64亿美元。

AR正在引领世界：到2023年，AR游戏市场预计将超过2800亿美元。

语音助理越来越多：到2023年，数字语音助理的使用人数将达到80亿，高于2018年底估计的25亿。

离NFC更进一步：NFC市场预计在未来十年将增长17.9%，到2025年将达到近500亿美元。

预计到2022年，电子竞技和Let's play内容（游戏内容教程和演练）的独立观众将达到8.58亿，高于2018年的6.3亿。

到2023年，LBE也将占据虚拟现实行业的11%份额，其成功背后的原因之一就是，近两年前，VR大肆宣传，但头显价格居高不下，且优质内容稀少，因此家用VR市场仍然相对较小。

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关键词：游戏

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