ESPN“年度最佳电竞时刻”评选开始，IG夺冠、上海龙打破42连败等事件获提名

IT之家6月20日消息 日前，著名体育电视媒体ESPN开启一年一度ESPY“年度卓越体育表现奖”的评选工作，其中在“年度最佳电竞时刻”奖项的提名名单中，来自我国的IG《英雄联盟》战队与上海龙《守望先锋》战队，都位列提名当中。

IG战队的提名时刻有两个，分别是：“《英雄联盟》S8总决赛IG夺冠”，“以及在MSI 2019中被液体战队爆冷击败”，可谓是从天上到地下。另外，“《守望先锋》联赛上海龙之队终结42连败”，也成功获得了提名。

想要支持IG和上海龙之队的玩家可以前去ESPN官网投票。

以下是ESPY 2019“年度卓越体育表现奖”完整提名名单：

1、美国选手SonicFox夺得2018 EVO《龙珠斗士Z》冠军

2、MSI 2019液体战队爆冷击败IG战队

3、C9战队夺得《CS:GO》波士顿特锦赛冠军

4、Astralis夺得IEM Katowice Major冠军

5、IG战队获得《英雄联盟》S8全球总决赛冠军

6、伦敦喷火战斗机队获得《守望先锋联赛》第一座总冠军奖杯

7、虫族选手Serral夺得暴雪嘉年华WCS星际争霸2项目总冠军

8、《守望先锋联赛》上海龙之队成功终结42连败

9、OG战队获得《DOTA2》Ti8冠军

10、Chiquita Evans成为NBA 2K联赛首位女性选手

11、oLarry在枪击案中受伤后回归NBA 2K联赛赛场

12、Leffen赢得2018 EVO《任天堂全明星大乱斗》项目冠军

13、著名主播Ninja和Marshmello在E3 2018《堡垒之夜》慈善明星双排赛中夺得冠军

14、Chritobin以加时67码达阵得分夺得《麦登橄榄球》大赛冠军

15、G2战队获得《彩虹6号：围攻》世界冠军

16、Mongausse获得《堡垒之夜》夏季系列对抗赛冠军