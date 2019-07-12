IDC：2019 Q2 Mac出货量增长近10%

IT之家7月12日消息 Gartner和IDC近日都发布了各自的PC行业2019第二季度报告，不过两家公司报告的数据似乎有一些不同。

首先，据IDC报告称PC行业在2019年第二季度出货量为6490万台，同比增长4.7%。由于“供应紧张的状况得以缓解”，第二季度的PC行业出货量比IDC预计的“明显更高”。IDC表示，英特尔处理器的供应情况在本季度有了很大改善，但贸易问题也对PC市场产生了一定影响。

值得注意的是，IDC报告的是出货量而非销售量。在2019年第二季度，由于美国和中国之间的贸易问题导致关税的增加，许多PC制造商都出现了台式机和笔记本电脑库存积压的问题，因此出货量数据估可能相对较高。

IDC报告中提到了Mac的2019 Q2出货量达到了407万台，同比增长9.6%。这也让苹果以6%的市场份额位居第五。与其他公司一样，苹果公司设法拓展更多的销售渠道以抵御潜在的关税威胁。此外，苹果的新款笔记本电脑库存量也十分充足。

不过，Gartner的数据和IDC相比存在几点不同。据Gartner报告称在2019年第二季度PC制造商出货量为6300万台，同比增长1.5%。而Mac出货量则为370万台，同比下降了0.02%。但苹果公司的市场份额则略微超过宏碁排名第四。

需要注意的重要一点是，IDC和Gartner报告只是基于供应链库存和其他渠道的信息进行估算的。且苹果官方不再报告Mac部门的销售情况，因此很难验证Gartner和IDC等公司的数据准确性。

Gartner和IDC提供的预测之间的差异让公众及投资者们很难判断应该相信哪家公司的数据。据Gartner的数据显示，苹果的Mac出货量已达到2014年以来的最低点，而IDC的数据显然更为乐观一些。另一方面，由于两家分析机构给出的是出货量数据而非销售量，因此很难知道关税问题对于PC市场的影响规模。