内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>IT资讯>业界

IDC：2019 Q2 Mac出货量增长近10%

2019-7-12 10:28:42来源：IT之家作者：微尘/实习责编：微尘/实习评论：

IT之家7月12日消息 Gartner和IDC近日都发布了各自的PC行业2019第二季度报告，不过两家公司报告的数据似乎有一些不同。

首先，据IDC报告称PC行业在2019年第二季度出货量为6490万台，同比增长4.7%。由于“供应紧张的状况得以缓解”，第二季度的PC行业出货量比IDC预计的“明显更高”。IDC表示，英特尔处理器的供应情况在本季度有了很大改善，但贸易问题也对PC市场产生了一定影响。

值得注意的是，IDC报告的是出货量而非销售量。在2019年第二季度，由于美国和中国之间的贸易问题导致关税的增加，许多PC制造商都出现了台式机和笔记本电脑库存积压的问题，因此出货量数据估可能相对较高。

IDC报告中提到了Mac的2019 Q2出货量达到了407万台，同比增长9.6%。这也让苹果以6%的市场份额位居第五。与其他公司一样，苹果公司设法拓展更多的销售渠道以抵御潜在的关税威胁。此外，苹果的新款笔记本电脑库存量也十分充足。

不过，Gartner的数据和IDC相比存在几点不同。据Gartner报告称在2019年第二季度PC制造商出货量为6300万台，同比增长1.5%。而Mac出货量则为370万台，同比下降了0.02%。但苹果公司的市场份额则略微超过宏碁排名第四。

需要注意的重要一点是，IDC和Gartner报告只是基于供应链库存和其他渠道的信息进行估算的。且苹果官方不再报告Mac部门的销售情况，因此很难验证Gartner和IDC等公司的数据准确性。

Gartner和IDC提供的预测之间的差异让公众及投资者们很难判断应该相信哪家公司的数据。据Gartner的数据显示，苹果的Mac出货量已达到2014年以来的最低点，而IDC的数据显然更为乐观一些。另一方面，由于两家分析机构给出的是出货量数据而非销售量，因此很难知道关税问题对于PC市场的影响规模。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：苹果MacPC市场

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|软媒时间|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有