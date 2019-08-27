高通孟樸：在迈向5G过程中，中国真正走到世界前列

IT之家8月27日消息 在2019年重庆智博会5G智联未来高峰论坛上，高通公司中国区董事长孟樸发表“携手共建5G智能互连新未来”主题演讲，称在迈向5G的过程中，中国真正走到了世界的前列，大家可以真正看到中国因素。这对于整个中国移动通信技术及其应用的发展来说将会起到巨大的推动作用，而这一影响在未来十年左右的时间里会日益凸显。

孟樸表示，在过去两年多的时间里，高通公司的芯片组、测试平台、参考设计等技术和解决方案均加入到中国移动、中国电信、中国联通三大电信运营商的测试中。另外，我们也与中国的华为、中兴、大唐电信等中国电信设备厂商进行了5G互操作测试。在智能终端方面，2018年1月，高通公司就与OPPO、vivo、小米、联想、中兴、闻泰等中国合作伙伴宣布开展“5G领航计划”，致力于帮助他们在全球5G手机和终端市场取得先机，造就全球各大运营商的首发5G终端产品。

孟樸认为，5G将为社会带来无限的机遇和可能，我们将继续推动5G的演进，以释放其全部潜能。“产业界也一直在共同努力，推动5G向明年即将发布的Release 16演进。其中包括增强型大规模的MIMO，以及提升6GHz以下频段的性能和效率。此外，业界还在积极推动可用于工业互联网发展的URLLC（超可靠低时延）的规范，这对于实现工业互联网、提升可靠性非常重要。”

“未来5G毫米波的用例将非常广泛。除了将毫米波用于热点区域的覆盖以外，高通公司还在不断探索毫米波的新型用例。”孟樸称，目前6GHz以下频段大概只能支持最高5Gbps的传输速度，小于毫米波支持的20Gbps。所以在即将到来的北京冬奥会，如何采用更多更好的频段，来支持大容量的多媒体应用，需要在毫米波上做更多的努力。

以下为孟樸演讲全文：

各位领导、来宾：

大家上午好！

5G是近一两年来最热的关键词之一，今年6月中国正式发放5G商用牌照，更是将5G的热度推向高点。我很高兴能够参加2019年重庆智博会5G智联未来高峰论坛，与各行各业的领导、专家和企业界同仁一起探讨5G的未来发展，以及5G所带来的重要机遇。

在行业各界的带领下，2019年全球多个地区提供5G商用部署，2019年是真正的5G元年。与4G相比，行业向5G过渡的速度更快。与大家分享一组数据：在4G元年，全球只有4家运营商和3家终端厂商推出了网络和终端；在5G元年，按照GSA全球移动设备供应商协会最近发布的《2019年8月5G生态系统报告》，今年全球已有32个国家、56家运营商宣布部署5G技术，41家供应商宣布已推出或即将推出5G终端设备。从行业的角度来看，在经历过去3G、4G的洗礼后，社会大众真正看到了移动互联网的魅力，以及为各行各业，特别是给大众消费带来的诸多变化。因此在5G来临时，全球各个国家、运营商、终端厂商都积极拥抱这一新的技术。

我在移动通信行业从业超过30年，非常有幸见证、参与了过去每个“G”的技术升级。在过去几个“G”的演进过程中，中国的牌照发放和技术投入会稍晚几年。但在迈向5G的过程中，中国真正走到了世界的前列，大家可以真正看到中国因素。这对于整个中国移动通信技术及其应用的发展来说将会起到巨大的推动作用，而这一影响在未来十年左右的时间里会日益凸显。

在5G的发展过程中，从标准制订到商用部署，高通公司一直与产业合作伙伴共同努力，使全球得以在2019年实现5G商用。基于我们在5G基础科技领域的多年研发，以及领先的3G、4G、Wi-Fi技术和解决方案，高通公司通过持续不懈努力，推动5G研发和商用不断发展。我们拥有多款系统原型和测试平台，帮助企业和产业界加速开发5G网络、产品和服务。在过去两年多的时间里，高通公司的芯片组、测试平台、参考设计等技术和解决方案均加入到中国移动、中国电信、中国联通三大电信运营商的测试中。另外，我们也与中国的华为、中兴、大唐电信等中国电信设备厂商进行了5G互操作测试。在智能终端方面，2018年1月，高通公司就与OPPO、vivo、小米、联想、中兴、闻泰等中国合作伙伴宣布开展“5G领航计划”，致力于帮助他们在全球5G手机和终端市场取得先机，造就全球各大运营商的首发5G终端产品。目前这些厂商已经展示和发布了多款与高通合作的5G手机，并展现出明显优势。

高通拥有完整的5G终端解决方案，已推出多款5G调制解调器、射频前端解决方案和5G平台。这一系列的5G终端解决方案正在帮助生态系统提升在全球范围内的竞争力和创新力，为社会打造更多的5G终端。到目前为止，全球已有超过150款采用高通芯片和解决方案的5G终端产品正在设计和发布中。这是高通公司的价值所在，我们为不同的企业创新提供基础性的技术支持。

我们看到，中国终端厂商为中国三大运营商以及消费者准备了多款5G终端，此外他们也正积极地将业务拓展到全球市场。无论是美国、欧洲，还是澳大利亚、日本以及中东地区，只要是在发布5G的商业市场，都可以看到中国终端的身影出现在运营商的首发阵营当中。未来一年，我们会继续和中国5G终端产业密切合作，利用5G技术和芯片及解决方案赋能广泛的终端类型，包括汽车、永远在线的PC和各种消费电子产品。

5G将为社会带来无限的机遇和可能，我们将继续推动5G的演进，以释放其全部潜能。目前在Release 15方面，面向企业和场馆的室内毫米波应用，将会极大地提升我们的各种应用体验。高通公司正与产业合力，继续完善基于Release 15规范提供的各种产品和方案。产业界也一直在共同努力，推动5G向明年即将发布的Release 16演进。其中包括增强型大规模的MIMO，以及提升6GHz以下频段的性能和效率。此外，业界还在积极推动可用于工业互联网发展的URLLC（超可靠低时延）的规范，这对于实现工业互联网、提升可靠性非常重要。我们也努力在5G新空口场景下实现C-V2X，这会大大加速汽车产业在提高自动性、安全性，支持自动驾驶等各方面的能力。同时，我们还将把5G拓展到更多的频段，包括共享和免许可频段，并利用协作多点共享支持私有网络。

未来5G毫米波的用例将非常广泛。除了将毫米波用于热点区域的覆盖以外，高通公司还在不断探索毫米波的新型用例。包括，将毫米波用于固定无线宽带接入业务，支持4K、8K电视的传输，满足市郊居民区的视频需求；还可以用于支持开阔环境下的HD、UHD视频，以及图片视频共享等；满足场馆、步行街、广场等场景需求；以及用于支持全新室内联网企业场景等等。同时，一些没有出现过的，充满想象空间的用例正在开发中。

刚才，中国工程院的丁文华院士为我们介绍了多媒体在5G时代的一些应用，所以这方面也是大家关心的热点。在5G应用中会有一点与4G相同，那就是多媒体会占据其大量应用场景。韩国平昌冬奥会采用的毫米波，它的传输能力是20Gbps。目前国内运营商拿到的频率，大概只能支持5Gbps的传输速度。所以在即将到来的北京冬奥会，如何采用更多更好的频段，来支持大容量的多媒体应用，无论是4K、8K，或者是VR、AR这些新型的视频展示，都需要在毫米波上做更多的努力。

高通公司移动毫米波天线模块是全球第一款完全集成、一体化的毫米波射频解决方案，这在5G毫米波模组小型化方面实现了突破性创新。该模组让OEM厂商在打造5G智能终端外形方案时，拥有更广阔的想象空间和设计自由。这款射频模组还在2018年11月乌镇世界互联网大会上获评“世界互联网领先科技成果”，这是高通公司连续三年凭借为5G做出的技术创新在乌镇世界互联网大会上获得认可。实际上，我们一直在探索革新移动体验的方式，为看似不可能解决的范围和尺寸等无线通信挑战提供解决方案。

无论是在医疗健康、能源，还是制造行业，5G都将会催生全新的创新周期。5G将会支持全新的商业模式和服务，并创造和用户互动的新形式；5G也将开拓新的营收来源、提高运营效率。同时，5G将催生超乎想象的全新行业及服务。根据有关市场调研机构的预测，5G将会对全球经济产生巨大的影响，在全球产出高达12万亿美元的产品和服务，为全球创造超过2000万个工作机会。到2035年，中国的5G价值链将创造9840亿美元的产出，和950万个工作岗位。

预计明年将要完成的Release 16版本，包括了支持工业互联网的一些新功能，例如：5G专用网络的增强，许可频段、共享频段和免许可频段等频谱上的使用，以及工业环境里非常重要的URLLC增强等。这个动画向大家展示了5G赋能下的工业互联网、智能工厂的场景。在工厂里面，有手持移动终端，有高速运转的机械臂，同时也有运送物料的自动引导传输车，还有很多人在做具体的协同性操作。这个环境非常复杂，出现的干扰场景也会越来越多。此外，由于机器的高速运转，需要配合紧密的协同一致，对于整个通信连接的要求不仅有高带宽以及高容量，更需要高可靠、低时延。

多年来，高通公司一直积极参与重庆的创新发展。

2016年2月，高通公司与中科创达宣布在重庆成立合资公司——重庆创通联达科技有限公司，致力于帮助中国在物联网领域实现加速创新和发展，其中包括支持基于高通骁龙处理器的物联网解决方案。

2017年10月，重庆市渝北区人民政府、高通公司和中科创达共同签署合作备忘录，共同建立高通智能网联汽车协同创新研究院，推动中国智能网联汽车领域的加速发展和创新，为构建开放、创新的智能网联汽车生态系统发展平台做出贡献。2018年8月，重庆协同创新智能汽车研究院正式落成并投入运营。研究院投入了大量研发资金，成功申请多项知识产权，并举办了多次行业重大活动，吸引了业内众多领先企业的参与。

2018年9月，高通公司还与重庆经济开发区管委会、中科创达合作成立智能物联网联合创新中心，推动支持重庆企业在物联网领域的创新。联合创新中心由创新实验室和示范中心组成。创新实验室配备了领先的测试设备，为符合要求的物联网初创企业和创新企业提供技术评估、研发指导、测试等，以加快这些公司在智能终端和物联网相关应用领域的发展。自智能物联网联合创新中心正式运营以来，高通已为重庆的双创企业服务长达1130小时，总参训人员近400人。

最近，我们还共同举办了“AI赋能·智动未来”人工智能创新大赛，面向全国征集了50余项人工智能创意项目，涉及智能汽车、智慧城市、智慧医疗等多个领域。在今天下午的人工智能合作论坛上，我们将展示进入前三名的项目并举行颁奖典礼。这些项目都很有创意，利用5G和AI的能力，我们能够更好地助力重庆高质量发展。未来，我们将继续期待和找寻更多的合作机会！

谢谢大家。