苹果联合创始人沃兹尼亚克：苹果早应拆分

北京时间8月28日上午消息，据AppleInSider报道，苹果公司联合创始人史蒂夫·沃兹尼亚克（Steve Wozniak）周二在接受媒体采访的时候表示，他认为苹果“很久以前”就应该从其主营业务中剥离出多个部门。同时他还指出，苹果公司在扮演“大型科技”领导者的工作中做的十分出色。

沃兹尼亚克说到：“我希望苹果在很久以前就进行自行拆分，让独立出来的部门远离主业务，让这些部门能够独立做决策，就像惠普那样。但是这只是我的看法，其他人也可以得出其他结论。我认为大型科技企业已经变得过于强大，在我们的生活中成为了一股强大的力量，他们夺走了我们的选择权。”

今年早些时候，人们对谷歌和Facebook等大型科技企业的力量开始产生担忧。今年3月份，总统候选人伊丽莎白·沃伦（Elizabeth Warren）宣布了一项计划，她计划对大型科技企业进行拆分。在发布了这个计划之后，外界对科技企业的担忧变得更加突出。沃伦曾特别指出，苹果的App Store的所有权和运营方式是违反竞争的做法。要求调查的呼声促使美国司法部启动了一项反垄断调查，针对苹果和谷歌的独立调查当前也在筹备之中

沃兹尼亚克认为，苹果在维护其移动平台方面做得非常出色，他说到：“我觉得苹果是最好的企业之一，我这么说有很多原因；他们关心客户，只通过好的产品来赚钱，而不是靠追踪用户来赚钱。”

另外，他还为苹果在服务方面的努力提出了自己的看法。他说到：“苹果这家公司让我感到非常自豪，因为一直以来我们都能够做出改变。公司刚刚成立的时候，我们的名字叫‘Apple Computer’，之后我们推出了更加个性化的产品，例如iPod和iPhone，我们移除了公司名字中的‘Computer‘。对于一家现代企业来说，保持灵活，随着市场的需求而不断变化，这一点是非常重要的。”

在过去几年中，苹果一直在强调其服务，例如Apple Music、iCloud、Apple TV以及最近发布的Apple News等等。凭借所销售出的大量硬件设备，苹果的服务型营收也获得了大量的增长，今年第二季度达到了115亿美元。

沃兹尼亚克表扬了苹果将Touch ID和Face ID等安全性功能集成到Apple Pay等服务中的做法，他认为这些技术一直在被竞争对手模仿，对于安全、精简的用户体验来说，这些功能是不可或缺的。此外他还表扬了Apple Card，称苹果的信用卡不仅安全，而且还是一个“美丽“的产品。