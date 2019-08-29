苹果在印度市场取得重要进展，将进行首次线上销售

据Engadget报道，居住在艾哈迈达巴德和孟买等地的印度消费者不久之后将可以在网上购买苹果公司的产品。该国政府今天宣布，将放宽针对苹果等公司的本土生产规定，此前这一规定对企业在印度开展业务形成了限制。彭博社的报道称，在未来几个月中，苹果将会开始在印度进行线上销售。

对于苹果来说，这是他们在印度市场上所取得的重要进展，印度有着超过10亿人口，然而苹果在这里只掌握了很少一部分市场份额。在印度市场上，来自中国制造商的安卓设备和微软Windows一直是消费者购买电子设备时的第一选择。造成这一现象的主要原因是印度的外国直接投资规则（FDI），该规则要求企业至少有30%的产品要在当地完成生产，在满足这个要求之后企业才能在印度建立零售业务。印度消费者如果想要购买苹果设备，他们只有两个渠道：或是从第三方卖家那里购买，或是从国外购买。今年早些时候，苹果公司宣布计划在孟买开设一系列官方零售店，这也是苹果首次在印度提供零售服务。

当前苹果在印度所获得的市场份额只有不到2%，考虑到印度是目前世界上智能手机增速最快的市场，这一数字对苹果来说十分糟糕。像许多其他发展中国家一样，智能手机是大量印度人互联网接入的唯一设备。预计到2022年，该国的智能手机用户将会达到8.29亿人，这是美国总人口的两倍以上。换句话说，在苹果看来，印度市场是一个不容错过的增长机会，尤其是在全球智能手机销售正在不断下降的背景下。

为了吸引这里的用户，苹果在iOS 13中加入了多个针对印度用户所开发的功能，例如支持当地所有22种语言的键盘，以及让Siri支持印度英语等等。随着印度贸易规则迎来了新的变化，苹果在印度市场发展道路上的障碍已经被扫清。