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除了“全局水印”，魅族Flyme 8偷渡固件无法手动降级：需联系售后处理

2019-8-30 22:50:00来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家8月30日消息 魅族已经正式发布了全新的Flyme 8，官方称Flyme用户已达9000万，Flyme 8研发耗时491天，采用Alive Design的全新设计理念，让体验轻快而鲜活。即日起Flyme 8内测版/体验版系统尝鲜报名正式开启。打开魅族手机「系统更新」App即可参与报名。

魅族人士表示，除了出现「全局水印」特效之外，Flyme 8偷渡固件无法手动降级，需要联系售后处理。不过给出的图片提示是，安全补丁版本过低。此更新包内的安全补丁版本低于当前系统，为保证系统安全，请下载最新版更新包后重试，重启可回到更新前的状态。

此前IT之家报道过，如果没有报名成功，偷渡刷Flyme 8固件的话，就会出现一个“彩蛋”——「全局水印」特效。据魅族相关产品经理表示，这是发布会没有介绍的 Flyme 8 新特性之一。如果非常规渠道刷了Flyme内测固件，系统校验不通过就会有这种「全局水印」特效。

魅族16s、16s Pro、16th、16th Plus、16 X、15、15 Plus、PRO 7高配版、PRO 7 Plus、魅蓝Note6预计于8月30日上午10点起根据报名顺序分批推送，魅族M15、PRO 7标准版、魅蓝E3、魅蓝S6、魅蓝6、PRO 6、PRO 6s、PRO 6 Plus、PRO 5、MX6、魅蓝Note5、魅蓝E、魅蓝Max、X8、Note8、Note9、16Xs预计于9月4日上午10点起根据报名顺序分批推送。

另外，Flyme官方表示，考核题目是作为内测成员筛选的一个必要条件，如果无法通过考核题目说明不适合使用内测版，无法参与报名。另外，内测版是无法直接收到体验版和稳定版的推送的，可在系统更新App的设置中选择退出内测版计划，需要等待下次稳定版推送不清除数据回到稳定版系统，体验版则需要自行前往官网下载刷入，跨版本类型刷机需要清除数据，请做好数据备份。

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关键词：Flyme 8魅族

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