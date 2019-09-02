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中国电信全国上线骚扰拦截系统“天翼防骚扰”

2019-9-2 8:28:04来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家9月2日消息 近期，中国电信骚然拦截系统“天翼防骚扰”全国上线，提供全新的骚扰电话、营销电话及自定义号码拦截服务，完全免费。

主要功能介绍：

【骚扰拦截设置】：您可自行设置拦截选项，如高频呼叫、95/400等营销电话及互联网用户标记的疑似骚扰电话。

【黑名单设置】：添加号码后，来自黑名单中号码的呼叫会被拦截。

【白名单设置】：添加号码后，来自白名单中号码的呼叫不会被拦截。

【骚扰电话投诉】：中国电信不良信息处理中心将受理您的投诉。

设置界面：

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关键词：中国电信防骚扰

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