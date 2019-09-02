媒体测试：5G信号室内室外“两重天”

IT之家9月2日消息 据北京日报报道，记者近日体验发现，5G速度虽然比4G快得多，但5G信号衰减难穿墙，室内室外“两重天”。

报道称，记者在京城多个地段测试发现，室外确实能常常搜到5G信号，而室内的信号却不尽如人意。通过一部5G手机，记者在北京站路北发现了强度为3格的5G信号。在室外走动时，信号在2格至4格间摇摆不定。但当记者随机走进路边的一家商店发现，每向里走五六米，信号就会掉1格。原本在室外显示为3格的信号，还没等记者走进商店的最里面，5G信号已彻底消失，只能使用4G信号。

记者随后在北京多个地段测试，在进入房间或大厦内不久，5G信号基本都会消失。

据一家运营商的相关工作人员表示，上世纪80年代的1G频率为800MHz，如今5G的频率已经可以达到4900MHz。电磁波频率越高，波长越短，衰减也越快，更容易被障碍物屏蔽。这就意味着，仅凭室外基站，5G已很难完成对室内信号的覆盖。

据悉，央视大楼、中日友好医院、大兴机场等已实现5G信号覆盖的区域，都会“标配”室分设备，室分设备就相当于5G的室内微型基站，可将信号相对均匀地分布到室内。北京铁塔相关负责人表示，未来北京5G室分设备的数量，可能会几倍于5G室外大型基站的数量。