华为董事徐文伟：每年投3亿美金与大学合作，金额只增不减

在今天上午召开的第五届“华为亚太创新日”上，华为公司董事、战略研究院院长徐文伟接受凤凰网科技等媒体采访时表示，华为公司每年至少投资3亿美金与大学进行研究合作，“这个金额只会增加不会减少。”

在今年4月16日召开的华为分析师大会上，徐文伟正式以华为战略研究院院长的身份亮相。这一战略研究院主要研究未来5-10年的技术，专注基础理论的突破和革命性技术的发明，比如光计算、NDA存储、原子制造等前沿技术的研究。他当时透露，这每年3亿美金的合作经费，主要是用于支持学术界开展基础科学、基础技术、技术创新的研究。

他在此次大会上也再次提到，华为过去的创新是1.0模式，主要是产品、技术和解决方案的创新，而随着战略研究院的成立，华为要走向创新2.0，也就是研究基础理论的突破和基础技术的发明。

在采访中，徐文伟还进一步强调，面向未来不能迷失方向，这是华为战略研究院的首要任务，其次则是不错失机会，带领产业、带领华为走向成功。他还透露，除了量子计算，华为目前还在投资光计算等其他很多领域。

徐文伟表示，一项新技术的成功主要是要聚焦主航道和主业务，进行大量的技术投资、技术创新。他说华为公司目前虽面临很多挑战，但依旧有信心、有能力保持业务的稳健增长。根据他所公布的最新数据显示，过去10年，华为累计在5G上面已经投入了40亿美元。

值得一提的是，此前华为与成都签订的鲲鹏生态基地在此次亚太创新日上正式揭幕。根据协议，成都与华为将共建鲲鹏转化平台、鲲鹏行业解决方案孵化平台、华为鲲鹏天府实验室、鲲鹏生态基地展示平台，孵化基于鲲鹏生态的行业解决方案，共同打造鲲鹏产业生态。