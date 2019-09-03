44W超级闪充要多久充满4500mAh大电池？iQOO Pro手机专项体验

8月22日，vivo首款商用5G手机iQOO Pro正式在北京发布，其搭载了骁龙855 Plus处理器，最高支持12GB的内存，拥有44W超级闪充以及4500mAh的大电池，当然，最为亮眼的还是iQOO Pro的售价，其5G网络版本售价将仅为3798元，成为国内售价最亲民的5G手机。

拥有着“真香5G机”称号的iQOO Pro还未正式开售，9月2日晚间vivo就宣布该机的预售累计销售额破亿，除了5G，iQOO Pro本身也是一款实打实的高端旗舰产品，在《心怀游戏狂野和5G梦想：iQOO Pro手机专项体验》一文中，IT之家曾对iQOO Pro手机的游戏、跑分性能进行了专项评测，本篇文章，IT之家将为小伙伴们展现iQOO Pro“快”的另一发光点——超级闪充。

作为一款5G手机，考虑到5G天线的全新设计以及5G基带额外的功耗，因此续航是消费者们较为关心的一点，iQOO Pro配置了4500mAh的大容量电池，在一众旗舰机中，这个4500mAh的电池容量已经属于第一梯队，大容量电池为iQOO Pro提供了强悍的续航表现，此外，44w的超级闪充功能也让iQOO Pro的续航有了后续保证。

一、iQOO Pro“火力全开”游戏30分钟续航

实际上，在日常使用中，凭借着4500mAh的电池，iQOO Pro几乎可以满足你一天的使用需求，那么在游戏中的表现呢？在这里我们测试了60帧率、画质全开的《和平精英》，并且开启了手机的游戏魔盒、4D游戏震感，亮度固定为50%、开启蓝牙、WiFi（连接状态）、数据流量（4G）、音量固定50%。

在长达30分钟的火力全开游戏中，我们通过快否App测得共耗电12%，如此推算的话，iQOO Pro可以连续畅玩4个小时的《和平精英》。在散热方面，我们测得iQOO Pro手机运行《和平精英》时的温度正面最高可达37.5℃，背面最高则为38.2℃，手机能感受到温热，但并不影响使用体验。

二、iQOO Pro 5G手机充电测试

iQOO Pro 5G手机的“快”，不止于5G一个方面，还有它的充满电速度。

iQOO Pro装配了在iQOO上广受好评的vivo FlashCharge 44W超快闪充技术，按照官方的说法，可在17分钟内充到50%，不用一个小时就能从0充到100%。在笔者测试过的所有手机中，iQOO Pro的充电速度给笔者留下了最为深刻的印象——简直飞快！

iQOO Pro原装的44W闪充头▲

上一台充电如此之快让笔者忍不住感慨的手机是搭载50W快充的OPPO R17 Pro，30分钟充电95%。但是需要额外强调的是，OPPO R17 Pro的电池容量为3700mAh，而iQOO Pro要比它多了800mAh的电池容量。

iQOO Pro 5G手机L形“药丸”样式的Type-C充电头，方便玩家一边玩游戏一边充电▲

充电速度是肉眼可见▲（小编就喜欢这种花里胡哨的充电界面）

vivo Super FlashCharge采用两颗转化率高达97%的电荷泵IC，搭配FFC充电算法，并采用双路分离式IC设计，由此实现了速度更快、温升更低、兼容性更好的充电体验。

息屏状态下，iQOO Pro 4500mAh大容量电池，可在10分钟内充到27%，15分钟充到43%，30分钟充到61%，充到100%只需要55分钟。

充电测试折线图如下：

iQOO Pro 5G手机的充电速度是肉眼可见的快，只需要一顿饭的功夫，就可满足你一天的使用电量使用需求。

总结：

在今年的MWCS2019世界移动大会上，vivo还曾现场展示了120W超快闪充技术。以4000mAh电池手机实测，5分钟可以从0充到50%，13mins就可以完全充满，120W快充现在看起来还很“遥远”，但如果你体验过iQOO Pro的充电速度，相信你会对这项技术的落地充满憧憬。

回到产品本身，笔者认为，iQOO Pro是一款短板不多，但“长板”却异常亮眼的产品，比如旗舰配置、44W超级闪充、压感按键等等，这都是iQOO Pro的核心竞争力，尽管有着5G的光环，但iQOO Pro的“快”，真的不止于这一点。

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